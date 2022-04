Top 15: mete low cost per le vacanze estive 2022 in Europa e nel Mondo

La classifica delle mete più economiche per l’estate 2022 stilata dal Post Office UK. Ecco le prime destinazioni dove risparmiare in vacanza.

Se siete alla ricerca di alcune mete per l’estate 2022 economiche, per partire e vivere un viaggio low cost, siete nel posto giusto. Grazie all’annuale studio redatto dal Post Office UK, intitolato Holiday Money report 2022, abbiamo scoperto quali sono le mete low cost dell’estate 2022 in arrivo!

Dove si va in vacanza senza soldi? Quasi da nessuna parte anche se le offerte low cost per volare, come le ultime annunciate da Jet2.com sono tantissime. Se siete alla ricerca di una destinazione economica per giugno, luglio e agosto grazie a questo nuovo report possiamo indicarvi una classifica delle destinazioni con il miglior rapporto qualità prezzo! Siete pronti?

Dove andare in vacanza low cost questa estate

Trovare una vacanza economica in Italia, in Europa o nel mondo, non è mai facile. Tuttavia spesso ci arrivano in soccorso delle classifiche e degli studi che, mettendo a paragone diversi elementi, riescono a svelarci dove si spende meno!

Questa volta, come anticipato, ringraziamo studio del Post Office UK che ha analizzato 36 mete in tutto il mondo, confrontando il costo della vita. Più che paragonare i prezzi dei voli o degli alberghi, in questo studio si è scoperto qual è la destinazione più economica da vivere in vacanza. Quella che quindi ci fa spendere meno per i pasti fuori o gli extra.

Mete economiche estate 2022: la classifica

Il risultato vede Turchia e Bulgaria come le due mete più economiche per l’estate 2022. Qui troviamo prezzi in calo praticamente su tutto. Discorso simile per una destinazione low cost in Europa, l’Algarve portoghese con costi inferiori del 25% rispetto a tutti gli altri Paesi dell’UE. Altra destinazione dove spendere poco è poi Cipro e Città del Capo. Mentre la destinazione più costosa è Reykjavik in Islanda, seguita dalle Barbados e da Dubai.

Marmaris, Turchia 30 euro Sunny Beach, Bulgaria 31 euro Algarve, Portogallo 52 euro Cape Town, Sudafrica 63 euro Paphos, Cipro 67euro Costa del Sol, Spagna 70 euro Mombasa, Kenya 73 euro Funchal, Madeira 76 euro Sliema, Malta 77 euro Orlando, Stati Uniti 79 euro Praga, Repubblica Ceca 79 euro Lanzarote, Canarie 84 euro Grand Baie, Mauritius 86,41 euro Phuket, Thailandia 86,88 euro Budapest, Ungheria 87 euro

Qui trovate poi il report completo per poterlo analizzare e per capire come, in alcune destinazioni, il prezzo dei beni di prima necessità si letteralmente crollato.