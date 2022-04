Ultime novità sui Voli low cost, Jet2.com aumenta l’offerta per le mete di vacanza. Tutte le informazioni utili.

Si avvicinano le vacanze estive e le compagnie aeree low cost aumentano la loro disponibilità di voli e collegamenti per le destinazioni più amate dai viaggiatori. L’ultima compagnia ad ampliare la sua offerta è Jet2.com.

In continua crescita la disponibilità di voli low cost per viaggiare in estate verso tutte le mete principali di vacanza in Europa, nel Mediterraneo e nei Paesi dell’Africa e del Medio Oriente confinanti con l’Europa.

Un’offerta in crescita esponenziale, in vista del recupero di passeggeri e ricavi dopo i due anni di pandemia, che offre ai viaggiatori incredibili opportunità da non perdere. Qui di seguito vi segnaliamo i nuovi voli low cost di Jet2.com per andare in vacanza la prossima estate.

Voli low cost, Jet2.com aumenta l’offerta per le mete di vacanza

La compagnia aerea britannica Jet2.com insieme al tour operator collegato Jet2holidays ha incrementato il suo network di voli e pacchetti turistici verso le mete di vacanza per l’estate 2022.

Il vettore aveva già aumentato la sua disponibilità di voli per il periodo delle vacanze di Pasqua, aggiungendo nuove rotte per la Spagna, le Isole Canarie, le Baleari e il Portogallo. Tutte mete molto amate dagli inglesi. Per il mese di maggio sarà aggiunto anche il nuovo collegamento per l’isola di Tenerife. Come riporta TTG Italia.

Riguardo, invece, alle nuove rotte per l’estate, la compagnia aerea ha previsto ulteriori nuovi voli sempre per l’arcipelago delle Canarie, la Spagna e il Portogallo a cui si aggiunge anche la Turchia. I nuovi voli estivi partiranno dagli aeroporti britannici serviti da Jet2.com: Belfast, Edimburgo, Glasgow, East Midlands e Newcastle.

Collegamenti aerei che interessano chi abita nel Regno Unito, tra cui anche tanti italiani.

Tra i punti forti della programmazione estiva della compagnia aerea sono inclusi anche i voli verso la Sardegna, che possono interessare soprattutto gli italiani, verso la Croazia, la Grecia, le isole di Ibiza e Maiorca, nelle Baleari, e infine l’isola portoghese di Madeira.

La compagnia aerea Jet2.com era stata tra le prime nel Regno Unito a togliere l’obbligo di mascherina protettiva a bordo dei suoi voli.