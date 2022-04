Le ultime previsioni meteo: ecco che tempo ci aspetta da qui al 1° maggio. Tutti gli aggiornamenti.

Archiviate le vacanze di Pasqua e terminato il Ponte del 25 aprile, siamo nella settimana che ci condurrà al 1° maggio. Quest’anno la Festa dei lavoratori sarà di domenica, dunque nessun weekend lungo. Molti, tuttavia, sono interessati a conoscere le previsioni meteo per sapere che tempo dovranno aspettarsi per la tradizionale gita del 1° maggio.

All’inizio della nuova settimana lavorativa che parte oggi, martedì 26 aprile, avremo ancora tempo instabile al Nord Italia, più stabile o a limite variabile altrove. Nei prossimi giorni, le condizioni meteo miglioreranno, con una graduale rimonta dell’anticiclone.

Il tempo si stabilizzerà a metà settimana e le temperature aumenteranno. Finalmente con clima mite e piacevole di stagione, dopo qualche giornata ancora fresca. Scopriamo l’evoluzione del meteo fino al weekend del 1° maggio. Ecco che tempo farà.

Previsioni meteo: che tempo ci aspetta da qui al 1° maggio

Sono in corso sul Nord Italia gli ultimi rovesci e temporali, mai così attesi come questa primavera, dopo lunghi mesi di siccità. Nelle prossime ore, il tempo migliorerà gradualmente anche sulle regioni del Nord, mentre è già stabile e prevalentemente soleggiato al Centro e al Sud.

Da metà settimana assisteremo a un rinforzo dell’anticiclone, che dal Mediterraneo si sposterà verso l’Europa centrale. Come spiega 3bmeteo. Il tempo migliorerà praticamente ovunque, con sole e temperature miti, salvo qualche variabilità sull’Appennino centrale. Mentre al Sud le temperature avranno un deciso rialzo, fino a raggiungere punte di 25° C.

Per mercoledì 27 aprile avremo tempo più stabile anche al Nord, eccetto qualche residuo annuvolamento al mattino in pianura. Soprattutto, le temperature aumenteranno, raggiungendo finalmente i valori miti di primavera. Il tempo potrebbe, comunque, essere più variabile in montagna, con qualche possibile pioggia sparsa. In ogni caso, prevarranno condizioni meteo di stabilità che ci accompagneranno fino al weekend del 1° maggio.

Nella giornata di giovedì 28 aprile, qualche nube o stratificazione interesserà le isole maggiori, ma senza portare nuovi fenomeni. Qualche isolato piovasco potrà colpire le Alpi orientali di confine.

Evoluzione meteo per il weekend del 1° maggio

Sarà verso la fine della settimana e all’inizio del weekend del 1° maggio che il tempo cambierà nuovamente con il ritorno dell’instabilità. Purtroppo, la stabilità portata dall’anticiclone non durerà a lungo, una nuova perturbazione arriverà sull’Italia, portando nuove piogge, temporali e anche un nuovo calo delle temperature.

Siamo ancora nel campo delle tendenze meteo, non di vere e proprie previsioni ma le aspettative non sono buone.

L’anticiclone dovrebbe spostarsi verso Nord, favorendo la discesa verso l’Europa di correnti fredde e instabile di origine artica. Non si conosce ancora fino dove arriveranno queste correnti, mentre sul Mediterraneo occidentale si formerà un nuovo campo di bassa pressione che potrebbe unirsi alle correnti fredde dal Nord Europa, condizionando il tempo sull’Italia nel prossimo weekend.

Non è possibile ancora determinare con certezza quali zone d’Italia saranno colpite dal maltempo nel weekend del 1° maggio, ma stando alle tendenze meteo potrebbe verificarsi un’alternanza tra sole e pioggia.

Secondo i meteorologi, il tempo potrebbe peggiorare al Nord, inizialmente sulle Alpi e poi sul resto delle regioni settentrionali, fino a coinvolgere anche parte del Centro. Nello stesso momento, la bassa pressione sul Mediterraneo occidentale potrebbe coinvolgere le isole maggiori e le regioni dell’estremo Sud. Non resta che attendere previsioni più dettagliate nei prossimi giorni.