Costa Adriatica: le 3 spiagge più belle da vedere assolutamente

Siamo abituati quando pensiamo alle spiagge di considerare solo quelle più in voga, ma questo è un vero peccato. Ci sono località della Costa Adriatica che sono incredibili.

La Costa Adriatica è un vero scrigno di meraviglie, un carosello di mete che hanno un fascino incredibile. Se tendenzialmente quando pensiamo alle spiagge italiane è immediato il riferimento alle località della Sardegna oppure della Sicilia, non dovremmo dimenticare la Costa Adriatica che ha moltissimo da offrire.

Dalla zona più a nord fino a quella nell’estremo sud dell’Adriatico, sono tantissime quelle spiagge e baie veramente meravigliose che hanno il grande pro di essere anche meno dispendiose rispetto a quelle più di moda.

Costa adriatica: un vero carosello di bellezze

Se stiamo facendo mente locale sulle spiagge che quest’estate vorremmo visitare, o magari già con la bella stagione organizzare qualche gita fuori porta: queste mete sono l’ideale: economiche, facili da raggiungere, poco affollate e soprattutto bellissime. Ecco le 3 spiagge che abbiamo selezionato della Costa Adriatica.

Grado

Rosolina Mare

Numana

Grado, la spiaggia più bella del Friuli Venezia Giulia

Partiamo dal nord: chiamata anche La Piccola Venezia e L’Isola d’Oro, Grado è uno dei centri nevralgici del turismo del Friuli Venezia Giulia. Collocata tra il Golfo di Trieste e la Laguna di Marano: un luogo di incredibile fascino. La città di Grado è di origine medievale e quindi, oltre alla spiaggia, vanta anche bellezze storiche e d’arte di grande attrazione. Per quanto riguarda la spiaggia: questa località è costellata da da spiagge libere e spiagge attrezzate, un po’ per tutte le esigenze. Dal 1989 questo mare ha conquistato anche la Bandiera Blu.

Rosolina Mare: tra bellezza e tantissimi servizi

Collocata in tutta la bellezza del Parco del Delta del Po Veneto, Rosolina Mare è una località sicuramente meno caotica rispetto ad altre e offre tantissimi servizi e divertimento sia per gli adulti che per i bambini. È una delle zone della Costa Adriatica tra le più amate e grazie a tutti gli stabilimenti, hotel, b&b e campeggi è la punta di diamante per le famiglie.

Numana: il paradiso della Costa Adriatica, nelle Marche

Spostiamoci nella regione Marche: la sabbia più bianca e il mare più trasparente lo possiamo trovare a Numana, non a caso possiede anche la Bandiera Blu. È situata dentro il meraviglioso Parco del Conero, nella città e capoluogo di Ancona. Non sembra di essere in Italia, bensì in una località tropicale. L’unico consiglio da dare è di arrivare la mattina presto perchè è una zona molto amata e frequentata, in particolare nel periodo di alta stagione.

La Costa Adriatica è ricchissima di spiagge incredibili, luoghi dove ritrovare un po’ di pace e soprattutto quel tipo di benessere che solo le località marittime sanno dare.