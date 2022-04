Regole Covid per l’estate, l’incredibile svolta di maggio 2022: le novità

Come saranno le regole Covid per l’estate 2022? In molti auspicano ad un’estate priva di obblighi e restrizioni, ma cosa succederà veramente?

Il 1 maggio si avvicina e, quest’anno, non è solo un momento di celebrazione in onore dei lavoratori da celebrare magari con il Concertone di Roma. Questa volta maggio segna l’inizio di un nuovo periodo di convivenza con il virus del Covid-19.

Cambiano le regole dal 1°maggio 2022 per la lotta e la convivenza con il Coronavirus. Ma non solo. Come leggiamo su TTG Italia, Andrea Costa sottosegretario alla Salute sostiene che molto probabilmente questa estate saremo completamente liberi dalle regole e dalle restrizioni legate al Coronavirus.

Regole Covid per l’estate 2022: da maggio cambiano tante cose, ma poi?

Un’estate 2022 senza regole per il Covid? Così pare anche se ovviamente non dovremmo né cantar vittoria, né abbassare esageratamente la guardia. L’emergenza sta finendo, soprattutto grazie ai vaccini e all’alto numero di persone immunizzate. Ma non stanno calando i contagi, anzi. Ciò che cambia è che oggi abbiamo le armi per proteggerci e per curarci al meglio e il Coronavirus sembra essere diventato una malattia molto più semplice da gestire.

L’idea di tornare alla normalità in estate è molto importante per il turismo. Sono in molti a pensare che ci sia bisogno di un allentamento totale per allinearsi alle condizioni degli altri Paesi europei e quindi vivere una stagione turistica più equa. La speranza quindi è che le regole Covid in vigore dal 1°maggio 2022, che vedono il progressivo abbandono della mascherina e del Green Pass, si trasformino in un “liberi tutti” generale.

Come abbiamo già anticipato però non possiamo correre troppo. Il Ministro della Salute Roberta Speranza ha invitato alla cautela perché la circolazione del virus è ancora elevata e ha sottolineato come sia “finita l’emergenza, ma non la pandemia”.

La road map per l’estate 2022 e le regole Covid vede quindi un preciso piano di allentamento delle restrizioni. Molto però dipenderà dall’andamento dei contagi, dalle ospedalizzazioni e, neanche a dirlo, dal buon senso di ognuno di noi!