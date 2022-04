Siamo ormai come di famiglia al Castello delle Cerimonie. Abbiamo visto così tante puntate dello show che ci sentiamo a casa! Ma dove si trova il Castello delle Cerimonie? Quanto costa farci un matrimonio o soggiornarci una notte?

Molti di voi si ricorderanno di Don Antonio, il Boss Delle Cerimonie, il proprietario della straordinaria villa in cui si celebravano matrimoni da sogno. Grazie all’omonimo programma di Real Time tutti lo abbiamo conosciuto.

Oggi l’eredità è nelle mani della figlia Donna Imma. Lei si occupa di organizzare matrimoni, battesimi e cresime nel Castello delle Cerimonie e il programma di Real Time, anche se con un nome diverso, va avanti! Ma ora è tempo di soddisfare le nostre curiosità, per chi non lo sapesse prima di tutto andremo alla scoperta di dove si trova il Castello Delle Cerimonie. Poi scopriremo quanto costa una notte qui e in ultimo qual è il prezzo per celebrare il matrimonio nel castello di Donna Imma.

Dove si trova il Castello delle Cerimonie e come si chiama veramente?

Il vero nome del Castello delle Cerimonie è Grand Hotel La Sonrisa e si trova precisamente in Via Stabia 500, 80057 Sant’Antonio Abate, Italia. Sul sito ufficiale si riconosce subito la struttura che siamo abituati a vedere su Real Time e, dalle immagini delle stanze, ci tuffiamo già in un mondo a 5 stelle, come la struttura, e colo oro. Già, perché è questo il colore principale degli arredi e delle stanze che mixano lusso ed eleganza, per un’esperienza pazzesca che vi porterà proprio nel cuore del programma di Donna Imma.

Le cerimonie si svolgono principalmente nei saloni che sono decorati con affreschi e arricchite di dettagli meravigliosi! Qui, come viene indicato nel sito, si svolgono i banchetti nuziali la cui organizzazione è proprio la punta di diamante della Sonrisa.

Quanto costa dormire al Castello delle Cerimonie?

Andando poi nel vivo delle camere, se volete dormire una notte nel famigerato Castello Delle Cerimonie sappiate che i prezzi, almeno in questo periodo storico, non sono così esagerati. Calcolando su Booking una ipotetica prenotazione di una notte a metà maggio il prezzo per una camera matrimoniale in dependance è di 99 euro a notte. Se puntata invece a una Junior Suite il prezzo è di 149 euro a notte.

Quanto costa un matrimonio al Castello delle Cerimonie?

Se avete deciso di celebrare qui le nozze, oppure volete solo sapere per curiosità quanto costa un matrimonio nel castello di Donna Imma Polese, sappiate che i prezzi sono variabili. Molto dipende da cosa e come si vuole festeggiare, a seconda del numero di portate, dal tipo di intrattenimento richiesto… Il solo pranzo può costare dagli 80 a i 100 euro a seconda delle esigenze. Insomma, quanto si spende per fare un matrimonio al Castello delle Cerimonie dipende molto da cosa vogliono gli sposi. Tuttavia, siamo onesti… un matrimonio è per sempre e in quell’occasione guardare i prezzi non è così fondamentale!

Ora siete pronti per prenotare la vostra notte nell’albergo di Imma Polese e sentirvi parte de Il Castello Delle Cerimonie!