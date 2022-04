By

Ultime da Ryanair: i nuovi collegamenti per l’estate all’aeroporto di Trapani Birgi. Buone notizie per tutti i viaggiatori.

Chi vuole raggiungere la Sicilia occidentale per la prossima estate, così come chi dalla Sicilia vorrà volare in Italia o nel resto d’Europa, avrà tanti nuovi collegamenti messi a disposizione da Ryanair all’aeroporto di Trapani Birgi.

Si arricchisce il programma di voli estivi dell’aeroporto di Trapani Birgi, con le nuove rotte aperte per la stagione da Ryanair.

Un’offerta di voli low cost ampia e varia che permetterà a molti italiani e soprattutto europei di raggiungere la Sicilia occidentale e ai siciliani di viaggiare più facilmente in Italia e in particolare all’estero. Ecco tutto quello che bisogna sapere sui nuovi voli estivi Ryanair da e per Trapani.

Ryanair: nuovi collegamenti per l’estate all’aeroporto di Trapani

La compagnia low cost Ryanair, già regina del traffico aereo in Italia, ha deciso di investire massicciamente nel nostro Paese per la prossima stagione estiva. L’apertura di nuove rotte, l’aumento delle frequenze dei voli e l’installazione nuove basi sta aumentando in modo esponenziale la presenza di Ryanair negli scali italiani e del giro d’affari dei voli low cost nel nostro Paese.

Vi abbiamo già segnalato le nuove rotte per l’estate a Pisa, già base Ryanair con un aumento anche degli aeromobili presenti nello scalo. Così come l’apertura della nuova base all’aeroporto Marco Polo di Venezia.

Ora, arriva la notizia di un incremento dei collegamenti con l’aeroporto siciliano di Trapani Birgi. Sono 9 le nuove rotte che Ryanair aprirà questa estate con l’aeroporto, con voli diretti a: Billund, Bordeaux, Bratislava, Bruxelles, Londra, Roma, Torino, Venezia e Varsavia. Dunque 3 in Italia e 6 in Europa.

Complessivamente, saliranno a 17 le rotte operate da Ryanair nello scalo di Trapani. Mentre i voli saranno più di 120 alla settimana, durante l’estate. Con i nuovi collegamenti, la compagnia aerea raggiunterà gli 800 posti disponibili da e per lo scalo siciliano.

Una vasta offerta di voli a cui si accompagneranno anche le numerose promozioni stagionali di Ryanair a tariffe super convenienti.

Infine, insieme ad altre compagnie aree, Ryanair ha aumentato anche i voli per la Sardegna. In una sfida sempre più accesa all’ultimo volo low cost.