Esiste un’isola emersa dal mare davvero incredibile

Potrebbe sembrare un sogno, ma esiste un’isola emersa dalle acque. Un luogo di pura bellezza dove la natura è la vera protagonista: scopriamo dov’è questo paradiso.

Quante volte abbiamo immaginato isole deserte lontane da tutto e da tutti? Luoghi incontaminati dove la natura vive in totale libertà, un luogo così potrebbe non essere solo un sogno di una mente fantasiosa. Esiste un’isola emersa direttamente dal mare che sembra un paradiso in terra.

Un luogo perfetto per chi ricerca la bellezza di una natura autentica ed unica, un ritrovo dove l’uomo sembra ancora non aver influenzato nulla.

Non è un sogno: ecco l’isola emersa, un vero incanto della natura

Il più delle volte siamo troppo immersi nella nostra dimensione urbana per lasciarci sorprendere dalla forza e maestosità della natura. Un modo per lasciarsi incantare è esplorare questi paradisi in terra, come ad esempio l’isola di Rurutu.

Quest’isola è ben distante dal turismo di massa, si trova in una località lontana dell’arcipelago delle Australi. Una terra caratterizzata da un’ambientazione vulcanica e una natura incontaminata, oltre a barriere coralline incredibili.

Sembra un luogo che vive di pura bellezza senza la pesante presenza dell’uomo, l’ideale per osservare non solo la natura ma anche i movimenti di tutte le creature che la abitano.

Il nome dell’isola e la sua storia

È situata proprio nel cuore dell’Oceano Pacifico, già dal suo nome si capisce la sua indole: Rurutu significa scoglio che emerge nella lingua polinesiana. Il riferimento è al fatto che è un’isola che è nata grazie ai movimenti vulcanici. Il paesaggio è davvero unico nel suo genere fatto da da rocce basaltiche, montagne, stalattiti e stalagmiti sulla barriera corallina.

Gli abitanti di questa terra paradisiaca sono circa 2000 e il turismo in questo luogo è davvero contenuto, sono pochi quelli che arrivano qui e questa particolarità ha consentito all’isola di preservare tutto il suo lato più selvaggio ma non solo, questa terra è anche densa di storia. Infatti oltre a questo verde ci sono anche resti archeologici con leggende originali che vengono tramandate dagli abitanti di generazione in generazione.

Le cose da vedere in quest’isola emersa

Dimenticate la movida, in quest’isola non troverete locali, nè tantomeno traffico e grandi negozi. Bensì un popolo che vive di antiche tradizioni che vengono conservate gelosamente. Ad esempio è vivo l’artigianato che il mezzo che consente di creare opere di pregio, come i pē’ue e i tīfaifai, ovvero tappeti e coperte con filari intrecciati e dai colori sgargianti.

Sicuramente un punto d’interesse sono le spiagge bianchissime con le sue acque incredibili. Nel periodo che và dalla fine dell’estate fino agli inizi di ottobre possono essere avvistate le megattere che arrivano in questa zona, una possibilità incredibile in particolare per chi ama lo snorkeling.

Quest’isola emersa dalle acque oltre racchiude in sé non solo una bellezza autentica e incontaminata ma anche un certo fascino legato al suo popolo e alle sue tradizioni. Un luogo da visitare almeno una volta nella vita.