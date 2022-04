Aggiornamento sulle misure di sicurezza sanitaria da Enac: le nuove linee guida anti-Covid per viaggiare in aereo. Tutte le informazioni.

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Enac, ha aggiornato le linee guida per gli operatori del trasporto aereo sulle regole di sicurezza anti-Covid da osservare a bordo.

Un aggiornamento reso necessario dalla cessazione dello stato di emergenza in Italia e dalle nuove regole sul Green pass, adottate con l’ultimo decreto legge che ha ridotto i casi di applicazione del Green pass rafforzato, proprio nel settore dei trasporti. Dal 1° aprile, infatti, su tutti i mezzi di trasporto pubblico, compresi gli aerei, è sufficiente il Green pass base (quello che include anche il tampone).

Di seguito, le nuove linee guida aggiornate da Enac per il trasporto aereo su Green pass e mascherina. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Enac: nuove linee guida anti-Covid per viaggiare in aereo

Per viaggiare in aereo in Italia sono sufficienti il Green pass base (richiesto su tutti i mezzi di trasporto pubblico fino al 30 aprile) e la mascherina FFP2 (anche questa ancora obbligatoria sui mezzi di trasporto fino al 30 aprile). Sono le regole contenute nelle linee guida aggiornate da Enac per il settore del trasporto aereo.

Nelle nuove “Linee Guida per la ripresa del traffico negli aeroporti“, aggiornate al 13 aprile, per tutela della salute di passeggeri, equipaggi e degli addetti della filiera, Enac precisa le misure di sicurezza e di sensibilizzazione che gli operatori del settore devono osservare. L’obiettivo è quello di agevolare un rapido rientro nell’ordinaria attività del trasporto aereo.

Oltre all’installazione di dispenser per l’igienizzazione delle mani e di dispositivi per la gestione dei flussi di passeggeri, Enac raccomanda l’utilizzo delle mascherine FFP2 anche negli aeroporti.

Inoltre, i gestori degli aeroporti dovranno adottare interventi organizzativi e gestionali per prevenire ogni forma di affollamento in tutte le aree dello scalo e durante le operazioni aeroportuali, tramire una corretta gestione dei flussi e degli accodamenti, con una segnaletica efficace. Inoltre dovrà essere igienizzata e sanificata in ogni area dell’infrastruttura. Procedure analoghe dovranno essere disposte anche dai vettori aerei nelle fasi di imbarco e sbarco dei passeggeri dagli aeromobili.

Quindi, Enac spiega che per volare sono ora sufficienti il Green Pass base e le mascherine di tipo FFP2. Mentre vengono rimossi i vincoli relativi all’utilizzo delle cappelliere.

Per ulteriori informazioni sulle nuove linee guida Enac: www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-enac/linee-guida/lg-2020001-apt