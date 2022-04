Ecco quali sono le compagnie aeree Usa che hanno eliminato l’obbligo di mascherina a bordo. Le informazioni utili.

Aumentano le compagnie aree che tolgono l’obbligo di mascherina protettiva a bordo dei loro aeromobili. Naturalmente nei Paesi dove questo è possibile.

Ora, sono quattro compagnie aeree statunitensi che hanno eliminato l’obbligo di mascherina a bordo. La decisione è stata presa dopo che un giudice americano ha cancellato il provvedimento dell’amministrazione Biden che imponeva l’obbligo di mascherina su tutti i mezzi di trasporto pubblico.

Un provvedimento che è stato molto criticato dagli esperti. Mentre i Centers for Disease Control and Prevention raccomandano di indossare ancora la mascherina sui trasporti pubblici, obbligo o non obbligo. Intanto, scopriamo quali sono le compagnie aeree che hanno tolto le mascherine.

Le compagnie aeree Usa che hanno eliminato l’obbligo di mascherina

Sono Delta Air Lines, United Airlines, Southwest e American Airlines le compagnie aree Usa ad aver eliminato l’obbligo di mascherina per i passeggeri che viaggiano con i loro voli.

Non solo aerei. La stessa decisione è stata presa anche dalla società ferroviaria Amtrak,. Come riporta Travel Quotidiano. A bordo dei lunghi treni di Amtrak, che attraversano in lungo e in largo gli Stati Uniti, non sarà più obbligatorio indossare la mascherina.

Come abbiamo detto, il venir meno dell’obbligo di mascherina su aerei e treni è stato possibile a seguito della sentenza di un giudice federale che ha annullato il provvedimento che prevedeva l’obbligo di indossare la mascherina protettiva sui trasporti pubblici. Il provvedimento era una proroga dei CDC dell’obbligo di indossare mascherine su aerei, metropolitane, treni, autobus, taxi e altri mezzi di trasporto pubblico fino al 3 maggio, a causa di un aumento dei contagi.

La giudice federale del distretto centrale della Florida, Kathryn Kimball Mizelle, ha invece affermato che la decisione sull’obbligo di mascherina “supera l’autorità statutaria dei Centers for Disease Control and Prevention”, che non hanno fornito adeguate spiegazioni. La sentenza è stata emessa nell’ambito di una causa intentata nel 2021 da un’associazione conservatrice.

Delusione è stata espressa dalla Casa Bianca per la sentenza della giudice federale. Comunque, i CDC continuano a raccomandare di indossare la mascherina sui trasporti pubblici.

L’obbligo di mascherina era stato già tolto a bordo delle navi da crociera con rotte verso gli Stati Uniti, il Nord America e i Caraibi, per i viaggiatori vaccinati.

Altri casi

In Europa, l’obbligo di mascherina a bordo degli aerei è stato eliminato dalle compagnie britanniche EasyJet, British Airways e Jet2.com, che è stata la prima, e dall’olandese KLM.

Tra i Paesi europei che hanno tolto l’obbligo di mascherine al chiuso, Francia e Spagna lo hanno comunque mantenuto sui mezzi di trasporto pubblico.