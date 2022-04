Ultima novità sui viaggi nel mondo: in Australia tornano le navi da crociera dopo due anni di stop a causa della pandemia.

Un’altra buona notizia sul graduale ritorno alla normalità dei viaggi dopo oltre due anni di pandemia. L’Australia riapre i suoi porti alle navi da crociera. Una novità attesa da molti turisti.

Dopo aver riaperto i confini ai viaggiatori internazionali, anche per turismo, lo scorso febbraio, e successivamente aver semplificato le regole di ingresso, ora l’Australia riapre anche alla navi da crociera.

Un’ottima notizia per i turisti che amano il Paese e soprattutto per i croceristi. Il divieto di approdo nei porti australiani, per motivi sanitari, è stato eliminato. La prima nave ha attraccato nei giorni scorsi al porto di Sydney. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

In Australia tornano le navi da crociera



La Pacific Explorer della compagnia P&O Cruises è la prima nave da crociera a sbarcare in Australia dopo il blocco di due anni a causa della pandemia di Covid. La nave è sbarcata al porto di Sydney lunedì 18 aprile, il giorno dopo la rimozione del divieto di sbarco.

Il 17 aprile, che è stata la domenica di Pasqua, ha segnato un altro momento importante per i viaggi in Australia: la semplificazione delle regole di viaggio con l’abolizione dell’obbligo di tampone negativo prima della partenza per i viaggiatori vaccinati. La nuova regola, annunciata alla fine dello scorso marzo, è entrata in vigore proprio il 17 aprile. Un bel regalo di Pasqua a tutti i turisti che vogliono visitare l’Australia. Purché abbiano completato il ciclo vaccinale.

Ora, è la volta delle navi da crociera. Nelle prossime settimane altre navi di altre compagnie sbarcheranno nei porti australiani. La Pacific Explorer non ripartirà per la sua prima crociera passeggeri prima della fine di maggio. Mentre la compagnia Princess Cruises riprenderà le sue crociere a bordo della nave Coral Princess da Brsibane a giugno.

L’ingresso nel porto di Sydney della prima nave da crociera dopo due anni è stato salutato da un cannone ad acqua.

Le regole di viaggio aggiornate dell’Australia sul portale Viaggiare Sicuri: https://www.viaggiaresicuri.it/country/AUS

Anche in Canada le navi da crociera sono tornate nei giorni giorni scorsi, dopo due anni di fermo per la pandemia.