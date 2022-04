By

Occasioni di Voli low cost per Olbia a maggio e giugno: l’offerta da non perdere per l’anticipo d’estate. Tutte le informazioni utili da conoscere.



Se state programmando una vacanza o un weekend d’anticipo d’estate in una località meravigliosa delle nostre isole, dove già a fine primavera è caldo e si può andare al mare, la Sardegna è la meta ideale. In questa stagione l’affollamento dei turisti è ancora contenuto e le temperature non sono troppo elevate.

La stagione estiva dei voli è già iniziata e le compagnie aree low cost hanno presentato un programma fitto di collegamenti e offerte imperdibili per la Sardegna.

Chi vuole anticipare le vacanze estive a maggio e giugno trova tante occasioni imperdibili di voli low cost per i principali aeroporti della Sardegna. Opportunità per i weekend il Ponte del 2 giugno.

Qui, in particolare, vi segnaliamo le ultime offerte di Volotea per andare a Olbia a maggio e giugno. Per prendere il primo sole sulle spiagge della Costa Smeralda e le splendide cale da Olbia a San Teodoro.

Prima, ricordiamo che tra le novità proposte da Volotea sono in programma nuovi collegamenti dall’Italia verso Barcellona e Parigi. Ecco tutto quello che bisogna sapere, invece, sulle nuove offerte per volare a Olbia e anticipare le vacanze al mare d’estate.

Voli low cost per Olbia per maggio e giugno



Un anticipo d’estate tra maggio e giugno sulle spiagge della Sardegna nord-orientale, vicino Olbia. È una delle zone più stupefacenti e ambite dell’isola, con le sue baie e calette con sabbia bianca e acqua turchese, affacciate sulla imponente isola di Tavolara.

Qui vi segnaliamo le ultime, imperdibili offerte di Volotea con voli low cost per Olbia a maggio e giugno. I voli sono proposti a 19 euro a tratta, con elevate possibilità di trovare la stessa tariffa anche per il viaggio di ritorno. Dunque, un’occasione da non perdere.

Le tratte scontate dei voli low cost per Olbia a maggio e giugno 2022.

Offerte a maggio con partenze da: Ancona, Bari, Bologna, Catania, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona.

Offerta a giugno con partenze da: Ancona, Bari, Bologna, Catania, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona.

Per chi viaggia dalla Francia, voli scontati a 19 euro per Olbia partono anche da Bordeaux e da Lione.

Ricordiamo anche che Volotea gestirà insieme a Ita Airways i voli in continuità territoriale da e per la Sardegna fino a metà maggio 2023.

Infine, vi segnaliamo i consigli per le vacanze in Sardegna con i bambini per un soggiorno all’insegna di relax e divertimento.