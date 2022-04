By

Le previsioni meteo della settimana dal 19 aprile: dal sole alla pioggia. Che tempo farà sull’Italia.

Finite le vacanze di Pasqua, scopriamo il meteo che ci aspetta nella settimana breve da martedì 19 aprile fino al prossimo weekend di festa, quello del 25 aprile.

Nonostante la Pasqua di quest’anno sia stata ad aprile inoltrato, abbiamo avuto giorni di freddo quasi invernale, segnati da basse temperature e vento forte che ha spazzato via il calore del sole.

Una Pasqua anomala, insomma, che non ha favorito molto i picnic sui prati o le escursioni in mezzo alla natura, ma a cui i più irriducibili non hanno rinunciato.

Scopriamo, ora, che tempo farà durante questa nuova settimana, che inizia di martedì, almeno quella lavorativa, e che ci porterà a un altro lungo weekend di festa, quello del 25 aprile. Ecco le previsioni meteo aggiornate.

Meteo della settimana dal 19 aprile: dal sole alla pioggia

Per martedì 19 aprile avremo ancora tempo soleggiato su gran parte d’Italia, con qualche annuvolamento parziale al Centro Sud. Le temperature sono ancora sotto la media stagionale, sebbene in leggero aumento al Centro-Nord.

Il tempo è generalmente stabile e asciutto, salvo qualche variabilità in più su Friuli Venezia Giulia e Liguria, con nubi compatte ma scarsa probabilità di precipitazioni. Come riporta 3bmeteo. Verso sera le condizioni meteo peggioreranno sulle Alpi occidentali, primi segnali della nuova perturbazione in arrivo.

Da metà settimana, infatti, l’Italia sarà raggiunta da un vortice mediterraneo proveniente dalla Spagna. Il tempo, quindi, peggiorerà sulle regioni di Nord-Ovest e sulla Sardegna nella giornata di mercoledì 20 aprile. Pioverà su Piemonte, Liguria e Sardegna. Mentre sul resto d’Italia, soprattutto al Centro Nord, si intensificheranno le nubi, ma ancora senza fenomeni. Sarà meno nuvoloso al Sud, ma dal pomeriggio le nubi aumenteranno su Calabria e Sicilia.

Il maltempo si intensificherà e si estenderà a gran parte d’Italia nella giornata di giovedì 21 aprile. Quando il vortice mediterraneo investirà la nostra Penisola, potando piogge intense, rovesci, temporali e vento forte su quasi tutte le regioni. Saranno le regioni del Centro Nord e la Campania le zone più colpite dalla perturbazione. Mentre sulle regioni dell’estremo Sud le piogge saranno sparse e occasionali. I venti saranno ancora intensi.

La pioggia abbondante al Nord Italia, comunque, è una buona notizia, dopo mesi di precipitazioni assenti che hanno causato una grave siccità. Mentre le piogge dei giorni scorsi sono state sporadiche e insufficienti.

Secondo le tendenze meteo, le piogge potrebbero continuare a cadere anche nei giorni seguenti, soprattutto al Centro Nord. Mentre una nuova perturbazione è attesa nel weekend del 25 aprile ma dovrebbe colpire soprattutto il Nord. In ogni caso, sempre una notizia positiva contro la siccità. Pazienza se sarà un weekend bagnato. Nel frattempo, anche le temperature risaliranno verso le medie di stagione.