3 idee + 1 per trascorrere un Ponte del 25 aprile da sogno

Come festeggiare il 25 aprile: 3 idee più una per trascorrere il ponte in occasione della Giornata della Liberazione.

In questo 2022, il 25 aprile cade di lunedì e questo ci permette di allungarci un po’ il weekend. Possiamo quindi partire, concederci una vacanza oppure trascorrere questo lungo fine settimana in totale relax vicino a casa e rilassarci.

Le idee per trascorrere un 25 aprile in maniera divertente sono tantissime e anche a costo praticamente zero! Se volete trascorrere questo lungo ponte a casa, ma comunque divertendovi abbiamo trovato per voi quattro idee e suggerimenti sul cosa fare e dove andare.

Idee 25 aprile: cosa fare in città

Come prima cosa, ricordatevi che in ogni città italiana per il lungo ponte del 25 aprile, molto probabilmente saranno stati organizzati eventi e manifestazioni per celebrare la Festa della Liberazione quindi potete controllare il calendario del vostro comune di appartenenza per scoprire quali sono gli appuntamenti interessanti a cui partecipare. Oltre a questo ecco qualche idea low cost per il 25 aprile:

Pic-nic nei prati : tempo permettendo, perché in molte città d’Italia in questo momento le condizioni meteo non sono favorevolissime, un’idea carina per il 25 aprile è quella di organizzare un pic-nic nei prati con amici e parenti. Invece di sedersi a tavola potreste pensare di apparecchiare sull’erba di un prato. Ognuno degli invitati porta qualcosa da mangiare e vedrete che sarà una bellissima giornata divertente.

: tempo permettendo, perché in molte città d’Italia in questo momento le condizioni meteo non sono favorevolissime, un’idea carina per il 25 aprile è quella di organizzare un pic-nic nei prati con amici e parenti. Invece di sedersi a tavola potreste pensare di apparecchiare sull’erba di un prato. Ognuno degli invitati porta qualcosa da mangiare e vedrete che sarà una bellissima giornata divertente. Concerto : occhio alla musica. In questo lungo weekend, infatti, ci sono svariate manifestazioni a cui poter partecipare a livello musicale. Concerti e festival, complice la primavera in arrivo e la fine delle restrizione, diventano un vero e proprio must have di questo periodo dell’anno. Monitorate quindi sui portali come VivaTicket o Ticketone tutti gli appuntamenti in programma. Magari il vostro cantante preferito si esibisce proprio a pochi passi da casa.

: occhio alla musica. In questo lungo weekend, infatti, ci sono svariate manifestazioni a cui poter partecipare a livello musicale. Concerti e festival, complice la primavera in arrivo e la fine delle restrizione, diventano un vero e proprio must have di questo periodo dell’anno. Monitorate quindi sui portali come VivaTicket o Ticketone tutti gli appuntamenti in programma. Magari il vostro cantante preferito si esibisce proprio a pochi passi da casa. Pranzo in agriturismo : un’alternativa al pic-nic potrebbe essere quella di prenotare un bel pranzo in agriturismo per celebrare al meglio questa giornata. Basta spostarsi di poco nel proprio entroterra per scoprire magari delle realtà gastronomiche inaspettate e quindi godersi un bellissimo pranzo ricco di specialità e vini pazzeschi!

: un’alternativa al pic-nic potrebbe essere quella di prenotare un bel pranzo in agriturismo per celebrare al meglio questa giornata. Basta spostarsi di poco nel proprio entroterra per scoprire magari delle realtà gastronomiche inaspettate e quindi godersi un bellissimo pranzo ricco di specialità e vini pazzeschi! Gita nei borghi: rimanendo sempre a pochi passi da casa vostra, spostandosi verso l’entroterra, sicuramente ci saranno dei piccoli paesini o dei borghi che, fino a quel momento avevate ignorato. Cogliete al balzo questa occasione per andare alla scoperta di queste realtà… non ve ne pentirete!

Le idee per il 25 aprile senza andare in vacanza e rimanendo a casa sono quindi molte e tutte super interessanti! Voi cosa farete? Avete già iniziato a organizzare?