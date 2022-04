Pasquetta 2022 last minute: cosa fare e dopo pranzo?

Cosa fare a Pasquetta 2022 se ancora non avete organizzato niente? Ecco qualche idea last minute per festeggiare.

Non avete organizzato nulla. Quest’anno la Pasquetta non è andata come al solito e non avete trovato amici con cui fare una grigliata? Oppure volutamente avete optato per trascorrere questi giorni di vacanza in pace e in relax. Nessun problema, anzi.

Ognuno deve fare ciò che più gli fa piacere e che lo fa star bene, ma se ora vi è venuta una improvvisa voglia di festeggiare? Come salvare la giornata e organizzare una Pasquetta last minute? Ecco qualche consiglio lampo per voi sul cosa fare all’ultimo minuto!

Come festeggiare Pasquetta se non avete organizzato niente

Se avete deciso che oggi volete uscire e, contro ogni vostra aspettativa, vi è venuta voglia di festeggiare non preoccupatevi. Non occorre avere per forza tutto organizzato per una buona riuscita della Pasquetta. Ecco qualche idea last minute se non sapete cosa fare a Pasquetta.

Mostre e musei: è festa, ma molte gallerie d’arte e musei oggi sono aperti, proprio per permettere a turisti e cittadini di scoprire le mostre e le collezioni che altrimenti in settimana non avrebbero potuto vedere. Date un’occhiata online a quali musei e mostre avete vicino a casa e subito dopo pranzo partite per una Pasquetta last minute molto culturale.

Passeggiate nella natura: mare, montagna o collina poco importa. Oggi sembra che il sole splenda praticamente su tutta Italia, per questo motivo potete decidere di trascorrere la Pasquetta facendo trekking nei dintorni di casa e approfittando delle giornate che si stanno allungando.

Grigliate di aperitivo: se avete boicottato la grigliata di pranzo di Pasquetta, ma vi è venuta voglia di festeggiare lo stesso non c’è problema, anzi! Perché non chiamate a raccolta gli amici che hanno grigliato a pranzo e per recuperare gli avanzi e non buttarli non fate un aperitivo alla brace con tutto ciò che è avanzato?

Queste sono solo alcune idee sul cosa fare a Pasquetta 2022 all’ultimo minuto se ancora non avete organizzato nulla e speriamo che vi possano essere di ispirazione per trovare il modo migliore di trascorrere Pasquetta in allegria!