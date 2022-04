Cucina la Torta Pasqualina come un vero ligure con questi consigli segreti

Piatto tipico pasquale è, ovviamente, la Torta Pasqualina, una torta salata tipica della Liguria. Ma come si fa a cucinarla al meglio? Abbiamo trovato i segreti per voi.

Pasqua 2022 è alle porte e se avete intenzione di stupire amici e parenti cucinando alcuni piatti tipici della tradizione italiana probabilmente vi sarete imbattuti nella preparazione della Torta Pasqualina.

Si tratta di una torta salata tipica della Liguria e, soprattutto di Genova. A base di verdure e con un uovo sodo dentro sembra facile a prima vista, ma non è così. Per questo abbiamo scovato qualche segreto delle nonne liguri per aiutarvi nella preparazione.

La ricetta della Torta Pasqualina

Prima di tutto è importante scoprire le origini della torta Pasqualina! Questa pietanza, come abbiamo anticipato, è perfetta per le feste pasquali perché è molto ricca, ma allo stesso tempo è stata realizzata con prodotti semplici e anche poco costosi! Uova, bietole, maggiorana, cipolle ed erbette!

La si cucinava già nel XVI secolo e la ricetta è rimasta, più o meno la stessa! Si crea la pasta con la farina e l’olio la si divide in circa 30 parti o foglie di pasta. Dopo aver unto la teglia si sovrappongono le sfoglie che devono essere più grosse della teglia dove cuocerà per fare il bordo! Successivamente si riempie la base con il ripieno, generalmente bietole leggermente scottate in padella, con uova e prescinseua, un formaggio ligure. Una volta spalmato il ripieno bisogna fare un piccolo nido per farci cadere dentro un uovo intero! Questa è la sorpresa di Pasqua!

I segreti delle nonne di Genova per fare la Torta Pasqualina

Ogni nonna la farà a modo suo, è indubbio, ma le deliziose signore con cui abbiamo parlato ci hanno spiegato che la pasta è la cosa più importante e difficile da fare. Ma allo stesso tempo è quella che caratterizza proprio la ricetta. Per fare le 33 sfoglie sottili si suggerisce di stenderle poi sul pugno per valutarne lo spessore. Le bietole poi, in realtà si facevano bollire e, dopo averle strizzate, le si stendono in un piatto con un po’ di parmigiano, sale e maggiorana, così si insaporiscono.

Le varianti alla ricetta tradizionale

Le varianti di questa ricetta tipica della Liguria sono molte. C’è chi mette i carciofi o gli spinaci nel ripieno. O chi invece evita di fare tutti questi strati di pasta e usa la classica pasta sfoglia. La bontà data dagli ingredienti è ovviamente assicurata, ma non possiamo assicurare che l’effetto finale sia lo stesso perché una delle caratteristiche della Torta Pasqualina è proprio la friabilità e le mille briciole che si vanno a creare quando la si mangia!