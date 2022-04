Pasqua 2022, menù facile e veloce: 3 +1 piatti che non possono mancare

By

Avete invitato amici e parenti per il pranzo di Pasqua, ma non avete idea di che menù realizzare? Ecco 3+1 idee di piatti che proprio non possono mancare

Questa Pasqua 2022 è quella della rinascita. Ci permette finalmente di tornare in tranquillità ad abbracciare i nostri cari e a pranzare insieme. Già, ma se nella foga di invitare amici e parenti avete esagerato e ora non sapete che piatti preparare?

Se siete alla ricerca di un menù tipico di Pasqua che sia veloce da realizzare (o da comprare ammettiamolo), ma allo stesso tempo molto tradizionale e caratteristico, ci siamo noi a darvi una mano. Ecco i piatti e le ricette che non possono proprio mancare!

Menù di Pasqua: piatti tipici che non possono mancare

Cosa cucinare per Pasqua 2022 ad amici e parenti? Siete alla ricerca di idee per un menù pasquale con ricette semplici, ma buone e che soprattutto vi facciano sentire a casa? Ecco quelle che abbiamo selezionato per voi!

Pastiera Napoletana : non è Pasqua senza questo dolce, soprattutto per moltissime persone del sud Italia. Fatevi dare la ricetta della pastiera fatta in casa se avete tempo e voglia di realizzarla, altrimenti rivolgetevi ad un negozio tipico campano per portare in tavola una pastiera già fatta, ma buona come quella di una volta!

: non è Pasqua senza questo dolce, soprattutto per moltissime persone del sud Italia. Fatevi dare la ricetta della pastiera fatta in casa se avete tempo e voglia di realizzarla, altrimenti rivolgetevi ad un negozio tipico campano per portare in tavola una pastiera già fatta, ma buona come quella di una volta! Agnello Gratinato : generalmente accompagnato con carciofi e piselli, questo è un piatto pasquale tipico della tradizione calabrese. Renderà il vostro secondo ancora più saporito e gustoso, perfetto per onorare le tradizioni di tutta Italia.

: generalmente accompagnato con carciofi e piselli, questo è un piatto pasquale tipico della tradizione calabrese. Renderà il vostro secondo ancora più saporito e gustoso, perfetto per onorare le tradizioni di tutta Italia. Torta Pasqualina : tipica soprattutto a Genova e in Liguria questa torta di verdure, molto povera, con un uovo in mezzo e il formaggio tipico del genovesato è senza dubbio uno di quei piatti che non può proprio mancare a tavola domenica 17 aprile.

: tipica soprattutto a Genova e in Liguria questa torta di verdure, molto povera, con un uovo in mezzo e il formaggio tipico del genovesato è senza dubbio uno di quei piatti che non può proprio mancare a tavola domenica 17 aprile. Pizza di Pasqua Ricresciuta: è una preparazione tipica soprattutto del centro Italia e di Roma. Questa preparazione salata a è piuttosto particolare realizzata in vari modi e a seconda della tradizione quasi più familiare che locale.

Ultimo ma non ultimo, il nostro consiglio furbo come direbbe Benedetta Rossi, la colomba. Potete sfruttare la ricetta veloce proprio della cuoca di Fatto in Casa Per Voi, oppure comprarne una, magari di qualche super chef!