Tutto quello che dovete sapere sulle mostre da vedere a Pasqua 2022: gli eventi da non perdere. Tutte le informazioni.

Gli amanti dell’arte avranno tanti eventi e iniziative culturali a cui partecipare anche a Pasqua. In tutta Italia saranno aperti numerosi musei e monumenti, inoltre si potranno visitare tante belle mostre.

Per visitare una bella mostra è sempre il momento ideale. Chi vuole dedicare alcune ore della giornata di Pasqua alla cultura e alla bellezza avrà tanti eventi da scegliere.

Inoltre, una mostra a Pasqua salva sempre una giornata di cattivo tempo. Se non si può stare all’aria aperta ci si può rifugiare in una galleria o in un museo per ammirare capolavori dell’arte che illumineranno anche una giornata uggiosa. Di seguito vi segnaliamo alcune delle mostre imperdibili da vedere a Pasqua 2022 in Italia. Ecco dove andare.

Mostre da vedere a Pasqua 2022: gli eventi da non perdere

Chi non vuole rinunciare alla cultura e alla bellezza nemmeno nei giorni delle festività pasquali ha a disposizione tanti eventi ad accontentarlo. In tutta Italia, anche nel giorno di Pasqua saranno aperte numerose mostre d’arte. Ve ne proponiamo alcune impedibili.

Pasqua nei Musei di Roma Capitale. Nei giorni di Pasqua dal 14 al 18 aprile, i Musei Civici di Roma saranno aperti al pubblico insieme alle mostre in corso. Inoltre, si può partecipare alle attività didattiche, gratuite con il biglietto ‘’ingresso al museo e con prenotazione obbligatoria, e assistere a concerti e spettacoli gratuiti, fino a esaurimento dei posti. Tra le mostre da vedere segnaliamo: “I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini”, a Palazzo Clementino dal 13 al 30 aprile; “1932, l’elefante e il colle perduto”, al Mercato di Traiano Museo dei Fori Imperiali, dall’8 aprile al 24 maggio; “Il mosaico della ‘Real Casa’”, alla Centrale Montemartini, dal 2 aprile al 15 giugno; “Zurbarán a Roma”, Musei Capitolini, Pinacoteca – Sala Santa Petronilla, dal 16 marzo al 15 maggio; “Cursus Honorum. Il governo di Roma prima di Cesare”, Musei Capitolini,Palazzo dei Conservatori, Sale al piano terra, dal 24 marzo al 2 ottobre 2022; “SEGNI”, mostra fotografica contro la violenza sulle donne, al Museo di Roma, Sale piano terra, fino al 5 giugno 2022, evento gratuito; “NEEEV. Non è esotico, è vitale. Fotografie di Begoña Zubero”, Museo di Roma in Trastevere, dal 20 gennaio al 22 maggio; “Labirinti InTrastevere”, Museo di Roma in Trastevere, fino all’8 maggio; “Dante nelle sculture di Pietro Canonica”, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, fino al 30 aprile, evento gratuito; “Prima, donna. Margaret Bourke-White”, Museo di Roma in Trastevere, fino al 30 aprile.