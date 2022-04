Crociera in aereo in giro per il mondo. Chi l’organizza, le tappe e quanto costa

Avete sempre sognato di fare il giro del mondo in aereo? Ora potete farlo con una crociera dei cieli davvero da sogno che toccherà alcuni dei luoghi più belli e iconici del mondo. Il tutto coccolati in Business class con un servizio all inclusive extra lusso. Già perché era facile immaginarlo, ma questa crociera in aereo costa davvero tantissimo.

Se non avete un conto in banca molto, ma molto cospicuo non potrete salire sull’aereo de La Compagnie, la compagnia francese che ha solo servizio Business, che effettua questo particolarissimo e affascinante tour del pianeta.

Ma se vogliamo fare le pulci – ovviamente perché non possiamo permettercelo e siamo costretti a fare ironia – questa crociera è un continuo stop and go. E va bene che poi ci si rilassa in materassi ultra morbidi con tanto di auricolari cancella rumori o in hotel 5 stelle, però, ecco ci si stanca. Mettiamola così da chi è costretto a restare terra causa conto in banca.

La crociera in aereo in giro per il mondo

La proposta di questa crociera in giro per il mondo viene dal lussuoso vettore francese La Compagnie, che effettua tra l’altro la tratta Milano-New York con soli posti in Business class. Ed il lusso è la parola chiave per questa air cruise. A gestire infatti transfer, tour guidati ed hotel c’è l’agenzia Safrans du Monde una delle più esclusive in assoluto.

Si parte da Parigi Orly a bordo di un A321 che ha tutto quello che si può desiderare in un aereo: menù gourmet, letti comodissimi e sistema cinema con schermi di ultima generazione. La prima tappa è Rio de Janeiro, poi Inca Cuzco, Machu Picchu in Cile; si vola poi all‘Isola di Pasqua, relax nella Polinesia Francese e nelle Fiji.

Di nuovo a bordo in direzione Asia: Singapore, Hanoi in Vietnam dove si farà un’escursione nel golfo di Tonchino e nella splendida Halong Bay, poi in Cambogia a vedere le rovine di Angkor. Il viaggio prosegue poi verso ovest: Dubai, Abu Dhabi, in Giordania ad Aqaba con escursione a Petra e poi rientro a Parigi. Per ogni tappa sono previste escursioni esclusive e soggiorni in hotel 5 stelle.

Vi è venuta voglia di partire? Bene! Se avete almeno 39 mila euro da spendere per il biglietto potete farlo. E attenzione questo pacchetto non include alcuni tour. Se volete proprio tutto e tutto all inclusive allora il prezzo sale vertiginosamente a ben 62 mila euro.

La crociera in aereo in giro per il mondo dura appena 21 giorni e si stanno già raccogliendo le prenotazioni per novembre. Se per allora diventate straricchi questo viaggio allora fa per voi.