Raggiungere Castel Gandolfo e Ville Pontificie con la formula treno + autobus. La proposta di Trenitalia. Tutte le informazioni.

Una delle ultime novità da Trenitalia è l’offerta Castel Gandolfo Link, il servizio combinato treno + autobus per raggiungere Castel Gandolfo e le Ville Pontificie. Un’opportunità di viaggio di cui approfittare per questa primavera.

Il nuovo servizio è stato lanciato lo scorso 8 aprile e permette di viaggiare da Roma Termini fino alle Ville Pontificie, con servizio autobus dalla stazione ferroviaria si Castel Gandolfo. Dunque si viaggia con il treno regionale da Roma a Castel Gandolfo e da qui in bus fino alle Ville.

Una comodità da non lasciarsi sfuggire, ecco tutto quello che bisogna sapere.

Castel Gandolfo e Ville Pontificie in treno + autobus

Dallo scorso 8 aprile, chi vorrà visitare lo splendido borgo di Castel Gandolfo, con le sue magnificenti Ville Pontificie, avrà un’opportunità in più di viaggio, evitando di prendere l’automobile.

Grazie al nuovo servizio Castel Gandolfo Link di Trenitalia, si parte con il treno regionale dalla stazione di Roma Termini, si arriva a Castel Gandolfo e da qui si raggiungono le Ville Pontificie in autobus.

Il tratto finale non è poi così lungo. È un percorso di poco più di un chilometro, ma in salita. Spostarsi i autobus è sicuramente più comodo. Gli autobus partono dal piazzale della stazione ferroviaria.

Il nuovo servizio è fornito da Trenitalia in collaborazione con il vettore Schiaffini Travel. Sono previsti 6 collegamenti al giorno treno + bus, acquistabili in un’unica soluzione sui canali di vendita tradizionali di Trenitalia, selezionando semplicemente la destinazione finale “Castel Gandolfo Ville Pontificie”.

Il prezzo del biglietto dell’autobus per raggiungere le Ville Pontificie, partendo dalla stazione ferroviaria di Castel Gandolfo, è di 1 euro a viaggio. Il costo del biglietto sarà aggiunto in automatico a quello della tratta ferroviaria prescelta. Il biglietto dell’autobus per le Ville Pontificie non può essere acquistato singolarmente sui sistemi e nei punti di vendita di Trenitalia. Inoltre, sul suo prezzo non sono previsti sconti né riduzioni.

Anche se il biglietto è unico, i contratti di trasporto sono diversi per ciascun vettore.

Tutte le informazioni sul servizio Castel Gandolfo Link: https://www.trenitalia.com/it/treni_regionali/lazio/castel-gandolfo-link.html