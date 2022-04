Le migliori immagini per fare gli auguri di Buona Pasqua 20202 via Whatsapp, Facebook e Messanger

Quest’anno finalmente gli auguri di Pasqua 2022 si fanno dal vivo. Possiamo tornare ad abbracciarci, a trascorrere una giornata insieme, sebbene sempre con prudenza e buon senso. Ma ciò non toglie il gusto di inviare un biglietto di Buona Pasqua, immagini divertenti o una gif animata di Buona Pasqua.

Che siano per amici lontani o parenti vicini mandate gli auguri di Buona Pasqua 2022 a tutti i vostri contatti, non lesinate, siate generosi. Che sia un’immagine divertente o un biglietto di auguri con una frase profonda. In questo momento storico in cui la guerra è tornata in Europa e l’emergenza Covid non è finita c’è quanto mai bisogno di speranza e rinascita.

Quindi prendete in mano il vostro smartphone e inviate gli auguri: frasi bellissime o immagini dolci e divertenti, o gif o un biglietto di auguri vero e proprio.

Significato della Pasqua: perché fare gli auguri

La Pasqua è meno suggestiva del Natale, non ci sono luci per la strada, non ci sono alberi o festoni con cui addobbare casa. Eppure il significato della Pasqua è profondo e di estrema bellezza. E’ la luce che arriva e squarcia il buio, è la rinascita, è la resurrezione dalle sofferenze. E’ l’occasione del cambiamento, di una nuova opportunità. E in questo momento storico che stiamo vivendo, è quanto mai necessario sentire che una rinascita è possibile e c’è. Per questo questa festa già così importante assume oggi un significato ancora più forte.

Che mandiate auguri divertenti o una riflessione profonda o una simpatica gif è lo stesso. Il pensare all’altro ci rende più forti e ci fa rinascere. E aiuta chi riceve gli auguri ad affrontare meglio il domani.

Biglietti di Pasqua: i migliori auguri

Un’immagine si dice dica più di mille parole e allora invece di stare e scrivere frasi di auguri inviate un’immagine, un biglietto di auguri di Buona Pasqua. Potete fare un brodcast su whatsapp, ossia inviare lo stesso messaggio a più persone contemporaneamente senza che gli altri sappiano. Vi basterà una volta entrati su whatsapp cliccare sui tre puntini in altro a destra, cliccare su ‘nuovo brodcast’ e inserire le persone della vostra rubrica a cui volete che sia inviato il messaggio.

Immagini divertenti per gli auguri di Pasqua

Qualsiasi cosa inviate è già di per sé un augurio, un gesto di affetto, un abbraccio seppur virtuale. Ma è ancora meglio aprire il messaggio e farsi una risata! Un’immagine divertente di auguri di Pasqua strapperà un sorriso a chi lo riceve e lo farà stare meglio.

Le migliori gif di auguri di Pasqua da inviare

Le gif animate sono una soluzione divertente per un breve augurio. Se volete strappare un sorriso ai vostri amici o anche semplicemente dire ‘vi penso’ o ‘auguri di Buona Pasqua’, la gif è quello che fa per voi. Abbiamo selezionato alcune delle più divertenti gif animate a tema pasquale da inviare per whatsapp.