Le ultime novità dalla low cost Volotea: nuovi collegamenti dall’Italia per Barcellona e Parigi. Tutte le informazioni utili.

Non si ferma l’offerta di nuovi voli da parte delle compagnie aree low cost in vista della nuova stagione estiva. Con l’arrivo del periodo delle vacanze e una ripresa più stabile dei viaggi, dopo due anni di pandemia, sono molte le compagnie che scommettono sul ritorno a pieno ritmo dei collegamenti aerei e degli affari. Anche perché è tanta a voglia di vacanza.

La compagnia aerea low cost spagnola Volotea, che già aveva aumentato in modo importante le nuove rotte e le frequenze di voli dall’Italia, ha annunciato nuovi collegamenti dal nostro Paese per Barcellona e Parigi. Due mete molto popolari tra i vacanzieri.

Un’offerta che si aggiunge alle nuove rotte per la Grecia e a quelle per la Normandia, insieme ai nuovi voli estivi per la Sardegna, anche in continuità territoriale divisi con Ita Airways. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Volotea: nuovi collegamenti dall’Italia per Barcellona e Parigi

Partiranno dall’aeroporto di Verona i nuovi collegamenti di Volotea dall’Italia per gli scali di Barcellona e Parigi. Un’offerta di voli per la nuova stagione estiva che aumenta ancora. Lo ha annunciato nei giorni scorsi la stessa compagnia aerea.

La rotta da Verona a Parigi avrà 4 frequenze a settimana, il lunedì, mercoledì, venerdì e la domenica. Invece, il volo da Verona a Barcellona sarà 2 volte alla settimana, il lunedì e venerdì.

Inoltre, Volotea ha comunicato che dal prossimo 16 aprile riprenderanno i voli estivi per l’isola di Lampedusa e viceversa.

Complessivamente, l’offerta estiva di Volotea dall’aeroporto Catullo di Verona comprende 18 rotte, di cui 8 domestiche e 10 verso l’estero. I voli interni sono per Alghero, Bari, Cagliari, Catania, Lampedusa, Olbia, Palermo e Pantelleria. Mentre i voli con l’estero sono verso gli scali di: Ibiza, Minorca e la novità di Barcellona, in Spagna; Atene, Heraklion/Creta, Mykonos, Santorini e Zante, in Grecia; infine uno a Malta e uno in Francia con la nuova rotta per Parigi.