Finalmente Ghali! Le date del Tour Estate 2022, dove vederlo e biglietti

Ghali ha annunciato le date del suo Tour Estate 2022: dove suonerà e quali sono le città italiane dove vederlo live.

In una delle sue canzoni più famose, Ninna Nanna, Ghali canta: “Sto perdendo la rotta e in più ho la bussola rotta. Ma grazie a Dio c’ho una casa e un amico che mi ci porta”. Ora ci prendiamo la libertà di dire che la bussola si è aggiustata e ci indica una sola direzione: le tappe del tour estivo di Ghali.

L’annuncio del nuovo album di Ghali, che uscirà il 20 maggio, è arrivato poco fa e al contempo è arrivata anche la notizia che tutti i fan aspettavano con ansia. Finalmente Ghali torna live con il suo “Estate Tour 2022”. Il rapper, amatissimo da diverse generazioni di fan, è stato fermo con i concerti, come tutti. La pandemia ha fermato completamente il modo della musica e degli spettacoli, ma ora si sta tornando alla normalità e la voglia di cantare davanti al pubblico si fa sentire.



Ghali, date Tour Estate 2022: dove suonerà?

Ecco le date del Tour 2022 di Ghali:

Mercoledì 20 Luglio 2022 – Marostica Summer Festival

Sabato 23 Luglio – Rimini Beach Arena

Sabato 30 Luglio – Sonic Park Matera

Mercoledì 3 Agosto – Parco Gondar, Gallipoli

Venerdì 5 Agosto – Sotto il Vulcano Fest, Catania

Sabato 6 Agosto – Spain Soria, Covaleda (Spagna)

Martedì 9 Agosto – Follonica Summer Nights

Sabato 11 Agosto – Ascoli Summer Festival

Sabato 13 Agosto – Arabax Music Festival, Arbatax

Sabato 10 settembre – Milano Rocks

Quando e dove comprare un biglietto per il concerto di Ghali

Le date vi sembrano poche? Effettivamente il tour di Ghali per ora è un po’ ridotto, ma non escludiamo che nei prossimi giorni escano nuove date. Per ora però possiamo cercare di accaparrarci un biglietto disponibile in prevendita su My Live Nation dalle ore 11 di martedì 12 aprile. La vendita generale dei biglietti di Ghali invece ci sarà da mercoledì 13 aprile.

Attenzione! Dall’ufficio stampa fanno sapere che i concerti di Ghali al Fabrique di Milano inizialmente previsti l’8-9-10 Maggio 2020 e successivamente posticipati l’8-9-10 ottobre 2020 sono cancellati. I possessori dei relativi biglietti potranno accedere con lo stesso alla data di Milano Rocks con uno sconto di 6€. Per chi invece non volesse si potrà chiedere il il rimborso entro Giovedì 26 Maggio.

Ora sì che siamo pronti. Abbiamo tutte le informazioni necessarie per divertirci e scatenarci al ritmo delle canzoni di Ghali con il suo Tour Estate 2022.

(Credits Foto NABIL – Ufficio Stampa)