Vacanza in agriturismo a Pasqua 2022: imperdibili offerte last minute

I suggerimenti per una vacanza in agriturismo a Pasqua 2022: le offerte last minute da prendere subito.

Siamo arrivati alla settimana di Pasqua 2022. Volte partire per una bella vacanza di qualche giorno, magari in mezzo alla natura, ma non avete ancora prenotato il vostro viaggio? Niente paura! Trovate ancora qualche offerta last minute in agriturismo.

Stare all’aria aperta, in mezzo alla natura, è l’ideale dopo mesi chiusi in casa durante l’inverno. Con l’auspicio che il meteo sia clemente, una vacanza di Pasqua in agriturismo è l’ideale.

Circondati dalle meraviglie e dalla pace della natura, potete rilassarvi, ammirare splendidi paesaggi, gustare la cucina locale ma anche fare passeggiate o escursioni più impegnative, visitare borghi e città d’arte, partecipare a sagre, fiere ed eventi culturali.

Qui vi segnaliamo le ultime offerte last minute da prendere subito per la vostra vacanza in agriturismo a Pasqua 2022. Ecco dove andare.

Vacanza in agriturismo a Pasqua 2022: le imperdibili offerte last minute

Per trascorrere una Pasqua 2022 di bellezza e relax in mezzo alla natura, vi proponiamo le offerte last minute dai migliori agriturismi d’Italia. Le ultime imperdibili occasioni da prendere al volo. Le offerte sono dal portale Agriturismo.it.

Vigonza (Padova)- Veneto

Agriturismo Villa Selvatico

Villa cinquecentesca circondata da un parco secolare, con azienda agricola, a circa 10 km da Padova.

Offerta: Pasqua last minute con sconto 15% dal 15 al 18 aprile – 3 notti.

Tipologia: Camera – 2 letti

Trattamento: solo pernottamento

Costo: 204 euro ad alloggio.

Cormons (Gorizia) – Friuli Venezia Giulia

Agriturismo Al Benandant

Casa contadina ottocentesca ai piedi del Monte Quarin, tra i vigneti del Collio.

Offerta: Pasqua last minute con sconto 10% dal 14 al 17 aprile – 3 notti.

Tipologia: Camera – 2 letti

Trattamento: Pernottamento e colazione

Costo: 243 euro ad alloggio.

Monteroni d’Arbia (Siena) – Toscana

Agriturismo Villa & Fattoria di Radi

Villaggio medievale con villa settecentesca, sulle colline delle Crete Senesi a 10 km da Siena, con azienda agricola biologica.

Offerta: Pasqua last minute con sconto 10% dal 15 al 18 aprile – 3 notti.

Tipologia: Appartamento – 4 letti

Trattamento: solo pernottamento

Costo: 430 euro ad alloggio.

Mormanno (Cosenza) – Calabria

Il Rifugio del Pettirosso

Azienda agricola nell’area del Parco Nazionale del Pollino, con prodotti biologici.

Offerta: Pasqua last minute con sconto 11% dal 16 al 18 aprile – 2 notti.

Tipologia: Camera – 3 letti

Trattamento: pensione completa

Costo: 480 euro ad alloggio.