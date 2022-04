Offerta di lavoro settore viaggi e turismo: 4 maggio recruiting day

Una giornata di selezione personale con Club Med organizzata da Job Farm: le figure ricercate e come candidarsi.

Abbiamo già affrontato il tema “lavorare viaggiando” o “lavoro nel turismo” e visto che molti di voi sono super interessati all’argomento, abbiamo trovato un’altra possibilità di assunzione nel mondo dei viaggi. Questa volta si tratta di una offerta di lavoro per Club Med.

Avere la possibilità di svolgere un lavoro che ci piace, che ci aggrada e che – in più- ci permette di viaggiare e scoprire realtà diverse da quella cui siamo abituati è un vero e proprio privilegio. Per questo, se state cercando di cambiare lavoro, una nuova offerta lavorativa o un avanzamento nella vostra carriera, non potete lasciarvi sfuggire questa occasione di colloqui con Club Med.

Quando si svolgeranno i colloqui?

Si dice spesso che chi ama il proprio lavoro, è come se non lavorasse mai. Sarebbe un sogno se tutti potessero vivere così. Ora però gli appassionati di viaggi potranno finalmente provare a rendere il loro sogno realtà. Grazie a TTG Italia, sappiamo infatti che Job Farm, un network che si occupa di selezione, ricerca e formazione personale, ha organizzato una giornata di recruiting per Club Med per il 3 maggio 2022.

Quali sono le figure ricercate e perché candidarsi se amate viaggiare

Si tratta di una ghiotta occasione per chi vuole inserirsi nel mondo del turismo. Il 3 maggio si faranno infatti dei colloqui direttamente con il personale Club Med per una prima selezione. Chi la supererà potrà infine entrare a lavorare nei resort del brand sia in Italia che in Europa. Nello specifico si stanno ricercando addetti all’housekeeping, commis di sala e camerieri di sala per le strutture in Francia. Per la Sicilia invece le figure richieste sono quelle di cuochi e pasticcieri.

Certo, non è il lavoro di guida turistica, ma si sa che in questo settore magari si può lavorare per una stagione in Italia e quella successiva essere inviati invece in una struttura dall’altra parte del mondo. Quindi, in qualche modo, questa tipologia di lavoro è senza dubbio una delle più vicine al farvi viaggiare con costanza. Inoltre, stando per più tempo in una città o in una determinata regione, c’è anche la possibilità di immergersi maggiormente nella cultura del posto invece che fare una rapida toccata e fuga! Ricordate poi che per visualizzare tutte le altre posizioni aperte nel mondo Club Med basta cliccare nella sezione dedicata del loro sito!

Per candidarsi, si può inviare il Cv a recruitingclubmed@jobfarm.it.