Tutti i viaggi da non perdere con la Carta Giovani Nazionale

By

La Carta Giovani Nazionale è un modo conveniente di viaggiare se hai tra i 18 ai 35 anni. Una carta digitale che può essere usata anche il in 36 Paesi europei.

La Carta Giovani Nazionale è stata istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, iniziativa che permette ai cittadini italiani ed europei con residenza in Italia, nella fascia d’età compresa tra i 18 e i 35 anni di avere una serie di sconti per servizi culturali, sportivi e di benessere e anche per quanto riguarda i viaggi.

Nello specifico questa Carta permette acquistare viaggi a prezzi scontati oltre che a biglietti per concerti, spettacoli teatrali, mostre, libri e prenotare hotel a con prezzi agevolati.

Carta Giovani Nazionale e i viaggi da fare

Oltre ai requisiti già citati, i cittadini che volessero fare richiesta devono avere lo SPID o CIE. L’attivazione sarà attraverso l’app IO. Ma scopriamo perchè conviene così tanto in particolare per i viaggi.

Una volta essere entrati nell’app IO bisogna accedere alla sezione Portafoglio e poi cliccare “Carta Giovani Nazionale” e aggiungerla alla lista dei propri servizi, rimarrà consultabile nella sezione Servizi.

Una volta avvenuta la registrazione tramite l’applicazione Io potremmo conoscere l’intera lista delle istituzioni che fanno parte di questa iniziativa e quindi dove avere degli sconti.

All’interno dell’App c’è l’elenco dei Partner divisa per tipologia, secondo il tipo di merce, servizio oppure sconto. Nel momento dell’acquisto online basterà inserire il codice sconto della carta. Ma attenzione i codici non sono tutti uguali: alcuni hanno una durata stabilita e un range di tempo anche di 10 minuti, invece per gli acquisti offline occorre mostrare la carta.

I partner che aderisco all’iniziativa sono aziende sia private che pubbliche, al momento sono 50, ma sono molte quelle che stanno mostrando interesse. Nello specifico ad oggi per i viaggi abbiamo:

Airbnb : agevolazioni direttamente sul portale,

: agevolazioni direttamente sul portale, Costa crociere : sconto 10%,

: sconto 10%, Federalberghi : sconto 5%,

: sconto 5%, Flixbus: sconto 15%,

sconto 15%, Ita airways: sconto 15% per voli intercontinentali e sconto 20% per voli in Italia e Europa,

sconto 15% per voli intercontinentali e sconto 20% per voli in Italia e Europa, Italo : sconto 30%,

: sconto 30%, Autogrill : sconto 10%,

: sconto 10%, Grimaldi lines: sconto 12%) per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Tunisia

Carta Nazionale Servizi e circuito EYCA

Inoltre la Carta Giovani Nazionale aderisce al circuito EYCA ovvero l’European Youth Card Association. Di fatto quindi i cittadini tra i 18 e 30 anni potranno avere degli sconti e agevolazioni su attività culturali, trasporti, ristorazione, alloggio anche nei Paesi europei che aderiscono al circuito.