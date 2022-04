Suggerimenti per le vacanze di Pasqua 2022: le 5 mete al caldo in Italia che fanno spendere poco. Tutte le informazioni utili.

Mancano pochissimi giorni alle vacanze di Pasqua ma con un po’ di impegno potete trovare ancora qualche viaggio last minute, anche verso mete al caldo in Italia e anche spendendo cifre ragionevoli. Non è una impresa impossibile!

Con l’arrivo della primavera, le proposte e offerte di viaggio si sono moltiplicate. Tour operator e compagnie aree hanno aumentato in modo considerevole pacchetti e sconti per una ripresa più stabile del turismo dopo gli stop&go di due anni di pandemia.

Le occasioni non mancano e con un pizzico di fortuna e di ricerche sui portali di viaggio potete trovare la vostra vacanza di Pasqua in Italia, in una destinazione al caldo e perfino spendendo poco. Qui vi suggeriamo le mete migliori dove andare. Ecco tutte le indicazioni utili.

Pasqua 2022: le 5 mete al caldo in Italia che fanno spendere poco

Quando si parla di vacanze di Pasqua al caldo in Italia, a metà aprile come quest’anno, non dovete aspettarvi un clima pienamente estivo. Per quanto al Sud Italia il clima sia decisamente più mite e piacevole rispetto al resto del Paese, non sarà mai come i Paesi tropicali o subtropicali o come il Medio Oriente o il Nord Africa. Anche se potrà avvicinarsi a quest’ultimo.

Il clima tuttavia sarà sufficientemente mite e gradevole per stare all’aperto in abiti leggeri, nelle ore centrali della giornata e anche per prendere il primo sole nelle zone riparate dal vento. I più audaci potranno osare anche un primo bagno in alcune spiagge del Sud.

Sicuramente sarà possibile scrollarsi di dosso il freddo di questi ultimi giorni, portato da un tardivo colpo di coda dell’inverno. Di seguito vi segnaliamo alcune mete imperdibili in Italia, dove trovare già un clima abbastanza caldo anche a metà aprile e con occasioni di risparmio.

Lampedusa

La meta italiana al caldo per eccellenza anche a metà aprile è sicuramente l’isola di Lampedusa, nel cuore del Mediterraneo. Qui in primavera troviamo già un clima quasi estivo o comunque molto mite. Qui potete stare liberamente all’aria aperta tutto il giorno con abiti leggeri e prendere il primo sole anche in costume nelle spiagge più riparate.

La spiaggia più spettacolare di Lampedusa, la più amata e premiata, quest’anno anche nella top 10 del mondo, è la Spiaggia dei Conigli. Qui l’arenile è formato da spiaggia bianca e soffice, bagnata da un mare cristallino con fondale basso, dove si può osare il primo bagno di stagione.

Salento ionico

Amatissima destinazione di vacanze durante l’estate, la costa del Salento ionico offre in clima molto mite anche in primavera, a metà aprile. Più protetto del Salento adriatico, esposto alle correnti balcaniche, il Salento affacciato sul Mar Ionio offre temperature piacevoli. Le spiagge sono riparate, assolate e soprattutto non affollate come in estate.

Se il tempo non fosse ideale per prendere il sole avete comunque tante meraviglie naturali e architettoniche da visitare: dai parchi marini alla bella città di Gallipoli, fino ai caratteristici borghi dell’entroterra e alla vicina città di Lecce, capolavoro dell’arte.

Roccella Ionica e Costa dei Gelsomini

Tra le 5 mete al caldo da visitare a Pasqua in Italia, segnaliamo anche Roccella Ionica con la bellissima Costa dei Gelsomini. Anche qui avete la possibilità di fare una vacanza completa, tra mare, aree naturali e arte. Questa prestigiosa località balneare del Mar Ionio, ancora più a sud, offre una bellissima spiaggia di sabbia bianca, bagnata da acque azzurre e limpide. Mentre nelle alture che salgono dietro il centro abitato sorge l’antico borgo con il Castello Carafa, di epoca normanna.

Da visitare anche le aree naturali dell’entroterra, con il vicino Parco dell’Aspromonte.

Villasimius

La Sardegna non poteva mancare in questo elenco. Sebbene aprile non sia ancora un mese da clima estivo – negli ultimi giorni sulle alture dell’isola è perfino nevicato ! Ricordiamo anche la Sardegna è spesso battuta da forti venti di Maestrale, tuttavia è possibile trovate luoghi sufficientemente riparati per attività all’aria aperta. Passeggiate ed escursioni nelle magnifiche aree naturali affacciate sul mare sono l’attività ideale, con una sosta sulle meravigliose spiagge bianche e dorate per prendere il primo sole.

La località che vi consigliamo è Villasimius, nella parte sud-est dell’isola, dove trovare baie riparate, con spettacolari vedute sul mare. Potete rilassarvi al sole sulla spiaggia di Punta Molentis, affacciata su una baia riparata.

Marina di Ragusa