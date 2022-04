Notizie dal mondo del web: il cibo più amato e condiviso sui social è italiano. Tutte le curiosità.

Mai come in questi anni di pandemia il cibo è stato così protagonista del web e dei social. Non che prima non lo fosse ma è stato durante i mesi di rigido lockdown e poi in seguito per tante iniziative gastronomiche che abbiamo visto le nostre timeline invase da foto di piatti fatti in casa, ricette originali, proposte innovative degli chef.

Tutti abbiamo voluto condividere sui social le foto delle nostre preparazioni casalinghe di pane, pizza, dolci e ricette varie. Condivisioni che non si sono fermate nemmeno quando gli eventi gastronomici sono tornati in presenza, anzi li hanno integrati.

La condivisone delle foto dei cibi sui social era già molto popolare anche prima della pandemia, tra ricette fatte in casa o specialità gustate al ristorante. Ora, però, è diventata un’abitudine irresistibile. Tutti vogliono rendere partecipi amici e follower dei loro piatti preferiti.

Ora, una indagine recente ha certificato il cibo più popolare e più condiviso sui social. Si tratta di una specialità tutta italiana. Non è difficile indovinare quale sia.

Il cibo più amato e condiviso sui social è italiano

Il cibo più fotografato e condiviso sui social media è la pizza. Nessuna sorpresa per questa specialità italiana tanto amata in tutto il mondo e consumata quasi più all’estero che in Italia.

Una ricerca di Lenstore sui 100 cibi più cliccati sui social TikTok e Instagram e più cercati Google ha scoperto che la pizza è al primo posto in assoluto. Il piatto semplice ma goloso inventato a Napoli ha più di 22 miliardi di visualizzazioni su TikTok e 59,1 milioni di hashtag su Instagram. Mentre dalle ricerche mensili su Google risulta che la pizza ha una media di 13,6 milioni di ricerche nel mondo e 450mila in Italia.

Anche al secondo posto del podio troviamo un cibo italiano: il gelato, che ottiene 28 miliardi di visualizzazioni su TikTok e 43,9 milioni di hashtag su Instagram. Segue al terzo posto il giapponese sushi, altro cibo molto amato nel mondo, con 7,5 miliardi di visualizzazioni su TikTok e 32,1 milioni di hashtag su Instagram.

La ricerca segnala anche i cibi meno ricercati sul web e meno cliccati sui social. All’ultimo posto, fanalino di coda, si piazza l’agnello, con soli 54 milioni di visualizzazioni su TikTok, 558mila hashtag su Instagram e con 201mila ricerche mensili nel mondo e 880 in Italia su Google.

Al penultimo posto troviamo il pollo grigliato, con 116 milioni di visualizzazioni su TikTok e 1,1 milioni di hashtag su Instagram. Mentre al terzultimo si classifica la salsa di mele, con 815 milioni di visualizzazioni su TikTok e 290mila hashtag su Instagram.