Cosa sapere sulla Via Crucis 2022 a Roma: dove si svolgerà e come vederla. Tutte le informazioni utili.

Ci stiamo avvicinando alla Settimana Santa di Pasqua, con i suoi riti che hanno inizio con la domenica delle Palme, quest’anno il 10 aprile. Tra celebrazioni più sentite del periodo pasquale c’è sicuramente la Via Crucis del Venerdì Santo. Un evento molto importante a Roma.

Negli ultimi due anni di pandemia, la Via Crucis a Roma si era tenuta in Piazza San Pietro e senza pubblico. Un cambio di programma imposto dalle misure di contenimento dei contagi.

Quest’anno, invece, la Via Crucis del Venerdì Santo tornerà al Colosseo, nella sua consueta sede, con la partecipazione dei fedeli. L’evento sarà presieduto da Papa Francesco.

L’altra novità è il ritorno della messa della domenica delle Palme in Piazza San Pietro, aperta al pubblico, dalle ore 10.00 della mattina del 10 aprile. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Via Crucis 2022 a Roma: dove si svolgerà e come vederla

Stiamo per entrare nel weekend della domenica delle Palme, che apre le celebrazioni del periodo pasquale. Dopo la messa della domenica delle Palme, che quest’anno tornerà in Piazza San Pietro e sarà aperta al pubblico, da Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua si svolgeranno le celebrazioni della Settimana Santa. Anche il Lunedì dell’Angelo, il giorno dopo Pasqua, è festa religiosa, con una nuova messa.

Tra i riti più importanti e più sentiti dai fedeli della Settimana Santa, c’è sicuramente la Via Crucis. Da tradizione, questo evento, che commemora la Passione di Cristo, si svolge con processioni nelle città italiane.

La Via Crucis più importante è quella che si svolge a Roma, centro della cristianità, al Colosseo, secondo una tradizione che risale alla metà del ‘700 e che si è poi consolidata nel tempo. Purtroppo, negli ultimi due anni la pandemia ha stravolto i programmi e per ragioni di sicurezza sanitaria il grande evento al Colosseo, molto affollato di fedeli, è stato cancellato, sostituito, nel 2020 e nel 2021, da una cerimonia in Piazza San Pietro senza pubblico.

Quest’anno, grazie all’allentamento delle restrizioni dovute al rientro dell’emergenza, la Via Crucis a Roma torna nel consueto e suggestivo scenario del Colosseo. L’evento sarà presieduto da Papa Francesco, con gruppi di persone si alterneranno nel sorreggere la croce, la recita per ogni stazione e la lettura delle meditazioni. Il pubblico di fedeli sarà nuovamente ammesso, in osservanza delle misure sanitarie.

La Via Crucis a Roma si terrà dalle 21.15 del Venerdì Santo, il 15 aprile. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai1, sul canale della Cei TV2000, numero 28 del digitale terrestre, e sui canali web di Vatican News.