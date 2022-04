Da non perdere le ultime super offerte per volare in primavera estate da 4,99 euro. Le ultime occasioni da Ryanair.

Continuano ad uscire nuove super offerte sui voli per viaggiare in primavera e in estate. Manca pochissimo alle vacanze di Pasqua ma ancora si trovano offerte vantaggiose. Soprattutto, se non lo avete ancora fatto, questo è il momento di prenotare il vostro volo per le vacanze estive. Affrettatevi, le promozioni non mancano ma le migliori offerte vengono prese subito.

Qui vi segnaliamo le ultime, imperdibili occasioni per volare in primavera estate proposte da Ryanair. La compagnia aerea irlandese lancia periodicamente promozioni sui suoi voli low cost per diverse stagioni e ricorrenze speciali. Ora, è la volta di nuove offerte per i viaggi di primavera ed estate.

L’ultima promozione Ryanair si chiama “offerte estive bollenti” e mette a disposizione tanti voli per viaggiare da aprile a giugno. I biglietti super scontati partono dalla tariffa di 4,99 euro. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Super offerte per volare in primavera estate da 4,99 euro

La nuova promozione di Ryanair per volare in primavera ed estate, da inizio aprile a fine giugno, è lanciata dalla compagnia aerea con una tariffa di 24,99 euro. Come sempre, però, i biglietti scontati partono da tariffe molto più basse. Dovete solo trovare il vostro volo al prezzo migliore.

La promozione scade il 10 aprile 2022. Avete tempo, dunque, fino a domenica prossima per acquistarla. Le super offerte si applicano ai viaggi dal 1° aprile al 30 giugno 2022. Dunque è per volare subito, a Pasqua, per i ponti di primavera e le prime vacanze estive. Alla promozione si applicano i termini e le condizioni di Ryanair.

Tantissimi i voli super scontati in partenza dai principali aeroporti italiani collegati da Ryanair con le mete di vacanza in Italia, in Europa e nei Paesi limitrofi.

Offerte in dettaglio

La maggior parte dei voli parte dall’aeroporto di Milano Bergamo. Qui segnaliamo il volo a soli 4,99 euro per Suceava, in Romania. Occasioni imperdibili di voli a 7,99 euro per: Minorca, Santander, Saragozza e Vitoria. Tanti altri voli sono a 9,99 euro per: Corfù, Cork, Ibiza, Knock Irlanda Ovest, Malaga, Malta, Palma di Maiorca, Rodi, Santiago e Zara. Voli a 12,99 euro sono diretti a: Faro, Madrid, Pafos (Cipro) e Santorini.

Da Milano Malpensa sono disponibili voli a 9,99 euro per Corfù, Heraklion (Creta), Malta, Palma di Maiorca e Porto. Un volo a 12,09 euro per Malaga e due a 12,99 euro per Barcellona El Prat e Madrid.

Da Roma Fiumicino sono in offerta i voli a 7,99 euro per: Cefalonia, Minorca, Preveza Aktion, Santander e Zara. Poi i voli a 9,99 euro per Chania (Creta), Figari (Corsica), Fuerteventura e Santorini. Quindi un volo a 12,99 euro per Ibiza e i voli da 14,99 euro per Kos, Madrid e Valencia.