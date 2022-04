By

Il Concerto del Primo Maggio 2022 torna in piazza “insieme”. Ecco i primi cantanti annunciati.

Sono stati anni difficili e molto complicati quelli trascorsi. Per tutti, per tante realtà, ma anche per il mondo della musica e degli spettacoli dal vivo.

Così, alla notizia che il Concerto del Primo Maggio 2022 tornerà ad essere nella sua straordinaria cornice di Piazza San Giovanni, non possiamo che essere tutti entusiasti. Torna all’aria aperta, torna ad essere la grande festa di musica, divertimento e riflessione che tutti aspettavamo con ansia. Ma cosa sappiamo sul Concertone 2022 di Roma? Quali artisti e cantanti si esibiranno sul palco del Primo Maggio? E quali saranno i temi caldi di attualità che faranno da fil rouge nella giornata?

Primo Maggio 2022 a Roma: i cantanti del Concertone

Le prime notizie sul Concerto del Primo Maggio 2022 a Roma riguardano i nomi dei cantanti. Sul palco saliranno degli artisti molto variegati che raccontano perfettamente la realtà musicale che stiamo vivendo in Italia.

Tra i primi nomi confermati per il Concertone abbiamo:

Ariete

Bresh

Coez

Fasma

Mace FT. Venerus, Colapesce, Gemitaiz, Thiele

Mara Sattei

Mecna

Rancore

Rovere

Quest’anno poi, grandissima novità, troveremo sul palco anche gli artisti del musical Notre Dame De Paris per celebrare 20 anni di successi. Questi ovviamente sono solo alcuni dei trenta nomi che compariranno sul palco del Concertone del Primo Maggio. Gli altri verranno ovviamente annunciati in seguito, mantenendo così l’hype e l’attenzione alta.

Di cosa si parlerà?

Il messaggio e l’argomento cardine che farà da collante tra musica e divertimento sarà ovviamente la realtà di oggi. Tra la tragica guerra in Ucraina e i due anni di pandemia da cui, sembra, lentamente stiamo uscendo. Ovviamente si tratteranno anche i temi classici di questa festa del Primo Maggio: lavoro, sicurezza, diritti, sanità, condizione femminile, tolleranza e accoglienza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PrimoMaggioRoma (@primomaggioroma)

Che ne dite, tra le mete top per andare in vacanza, magari proprio in occasione del Primo Maggio 2022, Roma e il suo Concertone è una destinazione che vi fa gola?