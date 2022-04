Come festeggiare Pasqua in modo originale: le nuove usanze che amerai

By

Cerchi dei nuovi modi per celebrare la Pasqua? Ecco un po’ di usanze e tradizioni del mondo che puoi fare tue!

Si sta avvicinando la Pasqua 2022 e per noi è sinonimo di pranzi in famiglia, uova di cioccolato, colombe ricoperte di zucchero, agnelli e forti tradizioni religiose. Ma nelle altre nazioni? Vi siete mai chiesti come viene celebrata la Pasqua nel resto del mondo?

Tenetevi forte, perché le tradizioni pasquali che andremo a scoprire vi lasceranno senza fiato e vi faranno scoprire delle realtà e delle usanze uniche e speciali tutte da scoprire con un bel viaggio.

Tradizioni di Pasqua nel mondo

Grazie a eDreams possiamo andare alla scoperta delle tradizioni di Pasqua nel mondo, ma non quelle classiche. No! Quelle più particolari in assoluto.

Francia, la frittata di Pasqua : se nel pranzo pasquale in Italia ci sono alcuni piatti e ricette tradizionali che non possono mancare, nella nostra vicina Francia, precisamente a Haux l’usanza è quella di usare 15mila uova per realizzare una frittata gigantesca da mangiare insieme a tutti i turisti che accorrono qui per questa particolare tradizione. Come mai una frittata? Pare che Napoleone ne andasse ghiotto e che, una volta giunto qui, chiese una frittata gigante per lui e le sue truppe.

: se nel pranzo pasquale in Italia ci sono alcuni piatti e ricette tradizionali che non possono mancare, nella nostra vicina Francia, precisamente a Haux l’usanza è quella di usare 15mila uova per realizzare una frittata gigantesca da mangiare insieme a tutti i turisti che accorrono qui per questa particolare tradizione. Come mai una frittata? Pare che Napoleone ne andasse ghiotto e che, una volta giunto qui, chiese una frittata gigante per lui e le sue truppe. Bermuda, gli aquiloni di Pasqua : qui per celebrare il venerdì santo ci si mette il costume e si va in spiaggia. In questa giornata infatti inizia il KiteFest sulla spiaggia di Horseshoe Bay e si fanno volare gli aquiloni in cielo donando ai presenti uno spettacolo fatto di colori e emozioni incomparabili.

: qui per celebrare il venerdì santo ci si mette il costume e si va in spiaggia. In questa giornata infatti inizia il KiteFest sulla spiaggia di Horseshoe Bay e si fanno volare gli aquiloni in cielo donando ai presenti uno spettacolo fatto di colori e emozioni incomparabili. Norvegia, la Pasqua thriller : altro che relax e riposo. In Norvegia, dal 1923, è nata questa strana tradizione per cui i cittadini leggono, guardano e ascoltano storie di efferati crimini proprio durante le vacanze pasquali.

: altro che relax e riposo. In Norvegia, dal 1923, è nata questa strana tradizione per cui i cittadini leggono, guardano e ascoltano storie di efferati crimini proprio durante le vacanze pasquali. Grecia, il lancio della pentola : il sabato che precede la Pasqua non si celebra in egual modo in Italia come all’estero, anzi. A Corfù, in questa giornata, bisogna stare attenti a dove si cammina perché come da tradizione gli abitanti del posto lanciano pentole e padelle in terracotta fuori dalla finestra. Obiettivo? Romperle per mandare via la sfortuna e i cocci li portano via i turisti come porta fortuna!

: il sabato che precede la Pasqua non si celebra in egual modo in Italia come all’estero, anzi. A Corfù, in questa giornata, bisogna stare attenti a dove si cammina perché come da tradizione gli abitanti del posto lanciano pentole e padelle in terracotta fuori dalla finestra. Obiettivo? Romperle per mandare via la sfortuna e i cocci li portano via i turisti come porta fortuna! Finlandia, occhio alle streghe: non ci confondiamo con Halloween. In Finlandia nel periodo di Pasqua i bimbi si travestono da streghe di Pasqua e girano per le case del paese a donare ramoscelli di salice decorati per ricevere in cambio dolcetti e caramelle!

Ora che vi abbiamo raccontato di queste tradizioni di Pasqua nel mondo ci sorge spontanea una domanda. E voi? Dove vorreste trascorrere le vacanze pasquali? Qual è l’usanza che maggiormente vi ha incuriosito e la meta top dove vorreste andare?