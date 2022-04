Le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta 2022. Che tempo farà e cosa ci aspetta

Con una Pasqua così alta, quest’anno cade infatti il 17 aprile, eravamo tutti convinti che dal punto di vista meteo non avremmo avuto grosse sorprese. Difficile infatti che a metà aprile faccia freddo o si scatenino temporali per due giorni. Vero?! Invece tutto è possibile secondo le previsioni meteo. D’altronde in pochi si aspettavano un inizio d’aprile con temperature degne di dicembre.

Eravamo infatti ormai pronti ad entrare nella bella stagione, stavamo quasi per mettere definitivamente via maglioni e piumoni che abbiamo dovuto fare marcia indietro. Già perché con non poca sorpresa ci siamo ritrovati con temperature quasi invernali, pioggia e perfino neve in montagna.

Tanto che gli amanti dello sci sono corsi a prenotarsi una settimana bianca ad aprile. Ma dunque ci aspetta una Pasqua dal sapore natalizio? Come sarà il tempo nei prossimi giorni? E soprattutto come sarà il meteo di Pasqua e Pasquetta 2022?

Meteo Pasqua e Pasquetta 2022: la sorpresa che ci aspetta

La primavera è una stagione bellissima. Ma non si sa mai quando arrivi. Già perché i colpi di coda dell’inverno sono frequenti anche dopo il suo inizio e poi per sua caratteristica è una stagione quanto mai variabile. Dunque non dovremmo meravigliarci più di tanto della sua estrema variabilità.

Certo è però che a metà aprile quando la primavera è ormai entrata da quasi un mese ci si augura una certa stabilità. Soprattutto se a metà aprile è Pasqua. In molti infatti per le vacanze di Pasqua vorrebbero partire o almeno concedersi una giornata all’aperto. Sarà possibile farlo?

C’è da dire che questo periodo è quanto mai instabile, ma le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta 2022 sembrano riservarci qualche bella sorpresa. Andiamo con ordine. Nei prossimi giorni l’Italia sarà ancora interessata dal maltempo, con perturbazioni che a macchia di leopardo interesseranno tutta la Penisola. Compreso il prossimo weekend del 9 e 10 aprile.

Anzi proprio nella domenica delle Palme ci saranno forti rovesci soprattutto al Nord e al Centro. Ma per la settimana di Pasqua qualcosa cambierà. Soprattutto per il fine settimana e dunque per le festività dovrebbe arrivare sull’Italia un’area di Alta Pressione che ci catapulterà in primavera.

Addirittura sul nostro Paese arriverà aria calda dal Nord Africa facendo così salire le temperature. Avremo la prima ondata di caldo della stagione con valori termici che saranno più alti della media. Sarà dunque una Pasqua in cui si potrà mangiare all’aperto e una Pasquetta in cui andare fuori per la gita fuori porta. Ma non dappertutto. Questa Pasqua bollente sarà tale solo al Nord e al Centro, mentre al Sud la situazione potrebbe essere assai diversa.

Già perché il meridione potrebbe essere investito da una perturbazione proveniente dalla Russia che porterebbe pioggia. Ma mancano ancora diversi giorni ed è lecito sperare che l’Alta Pressione crei uno scudo tale da impedire l’arrivo di altre correnti garantendo a tutta Italia una Pasqua di sole e caldo.