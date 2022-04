Ryanair apre una nuova base a Venezia: imperdibili offerte di voli low cost

L’ultima novità da tenere d’occhio: Ryanair apre una nuova base a Venezia Marco Polo. Nuove imperdibili offerte di voli low cost. Tutte le informazioni utili.

Grandi novità in arrivo da Ryanair. La compagnia aerea low cost, regina dei cieli d’Italia, sta per aprire una nuova base nel nostro Paese, quella all’aeroporto Venezia Marco Polo, a due passi dalla città lagunare. La nuova base si aggiunge a quella di Venezia Treviso.

Due importanti aeroporti del Nord Est, nella stessa regione e a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro avranno come compagnia aerea stabile Ryanair, che ha deciso di investire massicciamente in Italia e in particolare in questa zona.

Per la low cost irlandese si tratta di un bel colpo messo a segno, che le permetterà di ampliare ancora di più i collegamenti da e per Venezia e le limitrofe zone del Veneto e del Firuli Venezia Giulia. Ecco tutto quello che bisogna sapere sull’apertura della nuova base Ryanair all’aeroporto di Venezia Marco Polo. I voli operativi e le ricadute sul territorio.

Ryanair apre una nuova base a Venezia: i voli low cost

Un’ottima notizia per tutti i passeggeri dei voli low cost e soprattutto per quelli di Ryanair. La compagnia aerea irlandese, infatti, sta aprendo una nuova base all’aeroporto di Venezia Marco Polo. Una base che si aggiunge a quella all’aeroporto di Treviso, aperta a giugno 2021.

Per la nuova base, la compagnia aerea ha investito 300 milioni di euro, che porteranno a un aumento dei posti di lavoro e avrà ricadute positive sull’indotto e su tutto il territorio. Ryanair, dunque, punta a diventare la compagnia aerea di punta dei voli da e per Venezia.

Nella nuova base di Venezia Marco Polo, Ryanair stanzierà 3 aeromobili e per la nuova stagione estiva metterà a disposizione 24 tratte, di cui ben 17 nuove. Le nuove tratte Ryanair dallo scalo veneziano saranno dirette a: Comiso, Copenaghen, Cork, Crotone, Danzica, Helsinki, Katowice, Lisbona, Madrid, Marsiglia, Minorca, Norimberga, Santander, Stoccolma, Tolosa, Trapani e Vienna.

Inoltre, la compagnia aumenterà anche i collegamenti dall’aeroporto di Treviso, con 3 nuove tratte verso Breslavia, Bucarest e Lanzarote.

Tra gli aeroporti di Venezia città e di Treviso, Ryanair metterà a disposizione per l’estate 2022 circa 3,7 milioni di posti per 68 destinazioni complessive. Una crescita dell’offerta del 68% rispetto all’estate 2019, nel periodo prepandemia. I biglietti per le nuove rotte estive sono in vendita sul sito web di Ryanair e tramite gli altri canali ufficiali.