Gita di Pasquetta: dove andare vicino Milano, idee bellissime

Proposte per la gita di Pasquetta: dove andare vicino Milano, i luoghi dove andare e le cose da fare.

Mancano pochi giorni alle vacanze di Pasqua e già tanti italiani si sono organizzati per le prime importati vacanze dell’anno. Anche per chi non parte, comunque, è il momento di organizzare le prime gite fuori porta, come quella tradizionale e immancabile di Pasquetta.

Il lunedì dopo Pasqua, Lunedì dell’Angelo, chiamato popolarmente Pasquetta è il giorno che gli italiani dedicano al primo picnic all’aria aperta, alle scampagnate, alle passeggiate in mezzo alla natura ma anche alle visite culturali, a borghi storici e città d’arte.

Ognuno ha la sua meta e attività preferita. Qui vi segnaliamo cosa fare a Pasquetta nei dintorni di Milano, per la gita di un giorno, senza doversi allontanare troppo dalla città. Di seguito trovate i luoghi da visitare per una giornata da dedicare a relax e spensieratezza.

Gita di Pasquetta: dove andare vicino Milano

Dopo avervi dato alcuni consigli su dove andare a Pasquetta vicino Roma, è il momento dei suggerimenti sui luoghi da visitare vicino Milano. La metropoli lombarda è ricca di aree naturali, cascine antiche, borghi storici, ville signorili e cittadine d’arte a pochi chilometri dal suo centro.

Una fuga dal caos e dallo stress della grande città senza bisogno di allontanarsi troppo. Luoghi ideali da raggiungere per la gita di un giorno, come quella di Pasquetta. Ecco dove andare e cosa fare.

Parco di Monza

Il grande Parco di Monza è una delle aree più importanti vicine a Milano e uno tra i più importanti parchi storici europei. In questa vastissima area verde, compresa in più comuni, potete rilassarvi sui prati, fare lunghe passeggiate, pedalate in bicicletta e soprattutto visitare la magnifica Villa Reale di Monza con i suoi splendidi Giardini Reali. La Villa, normalmente chiusa il lunedì, sarà aperta in via straordinaria per i lunedì di Pasquetta e del 25 aprile, dalle 10.30 alle 18.30. Mentre i Giardini Reali sono aperti tutti i giorni, dalle 7.00 alle 18.30. Il Parco di Monza, invece chiude ai pedoni alle 21.30. Info: reggiadimonza.it

Pasquetta sarà l’occasione ideale per ammirare le bellezze naturali e architettoniche del Parco di Monza.

Parco Agricolo Sud Milano

Se invece cercate un luogo verde ancora più vicino alla città di Milano, senza dovervi allontanare troppo dal centro e facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici, allora il Parco Agricolo Sud Milano fa al caso vostro. Quest’ampia area verde fatta di campi, antiche cascine, corsi d’acqua, laghetti e zone alberate vi regalerà la tranquillità e la bellezza della natura a due passi da casa. Qui trovate attrazioni e giochi per bambini, strutture per praticare attività sportive, insieme a luoghi dove fare picnic e rilassarvi.

Vigevano

Se per la vostra Pasquetta vicino Milano, invece, cercate una cittadina d’arte, con un centro storico che offra bellezze architettoniche monumenti e caffè dove sedersi all’aperto, allora Vigevano fa al caso vostro. Sono davvero pochi chilometri da Milano, anche se in provincia di Pavia, al di là del fiume Ticino. Il cuore della città è piazza Ducale, qui si affacciano i portici, la cattedrale dei dei Santi Ambrogio e Carlo con la sua caratteristica facciata a forma ellittica, in stile barocco, e l’imponente Torre del Bramante, che appartiene al complesso del Castello Visconteo, dietro la piazza.

Numerosi sono i palazzi storici e le chiese da visitare, insieme ai locali di tendenza. Potete raggiungere Vigevano anche in treno. La stazione ferroviaria è a due passi dal centro.

Lago di Como

Un luogo davvero splendido per la gita di Pasquetta, un po’ più fuori Milano, ma facilmente raggiungibile, è il Lago di Como. Meta tradizionale di gite fuori porta e weekend dei milanesi, sul Lago di Como trovate splendide località dove rilassarvi, prendere il primo sole, fare giri in barca e ammirare le ville storiche. La località più amata e frequentata è Bellagio, incantevole borgo affacciato sul lago, proprio sul promontorio che divide i due rami del Lago di Lecco e di quello di Como.

Castiglione Olona