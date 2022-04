I dinosauri sono arrivati in Italia: i parchi dove vederli

Gli amanti dei dinosauri saranno felici: i dinosauri sono in Italia, questi sono i parchi dove è possibile vederli.

La storia dei dinosauri è conosciuta da tutti, hanno vissuto nel nostro pianeta circa 230 milioni di anni fa. Studi portati avanti da paleontologi riportano che sono esistite ben 500 tipologie diverse: uccelli, bipedi, quadrupedi e più di 100 specie. Dei numeri giganteschi, l’unico modo per fare la loro reale conoscenza è visitare i parchi tematici, dedicati a questi animali.

Nonostante la loro scomparsa non hanno mai smesso di affascinare l’uomo, ecco perchè è nata l’esigenza di costruire un luogo dedicato per chi volesse ammirarli oggi come oggi. Scopriamo i parchi dedicati a questi preistorici animali.

I parchi dei dinosauri: ecco dove poterli vedere

In Italia ci sono diverse e fedelissime riproduzioni anche a grandezza naturale di dinosauri, scopriamo i parchi dei dinosauri più belli d’Italia e lasciamoci incantare.

Rivolta d’Adda

San Piero a Sieve

Bussolengo

San Secondo di Pinerolo

Rivolta d’Adda : 34 specie di dinosauri e tante attività

Vicino alla riva del fiume Adda in provincia di Cremona, nel comune chiamato Rivolta d’Adda possiamo trovare il Prehistoric Park. Questo parco vanta un’area di 100 ettari e possiede svariate rappresentazioni a grandezza naturale di ben 34 specie. Ci sono anche diverse centinaia di animali selvatici in condizioni di semi-libertà e ambienti naturali dove ci si può rilassare, con aree dedicate a picnic. Ma non è finita qui ci sono percorsi botanici e labirinti e giochi per i bambini.

San Piero a Sieve: non solo dinosauri

Spostandoci in provincia di Firenze, nello specifico a San Piero a Sieve, possiamo trovare nel World of Dinosaurs delle ricostruzioni di dinosauri a grandezza naturale, alla costruzione di queste figure hanno partecipato esperti paleontologi. La mostra ha l’obiettivo di fare vedere ai visitatori le diverse specie che hanno abitato i nostro pianeta. C’è anche un’area dedicata all’era glaciale con mammut, tigri ed animali relativi all’era glaciale.

Bussolengo: il parco dentro il parco

A Bussolengo, tra la città di Verona e il Lago di Garda abbiamo invece il meraviglioso Parco Natura Viva. Con un’estensione di 42 ettari e con 1500 animali di 200 specie differenti. Dentro il parco ci sono delle zone dedicate a specifici animali a seconda della collocazione geografica. In questa zona c’è anche la sezione l’Extinction Park: la quale mostra modelli di tutti gli animali che sono comparsi sulla terra, compresi i dinosauri.

San Secondo di Pinerolo: il racconto visivo dei dinosauri

Spostandoci in provincia di Torino a San Secondo di Pinerolo abbiamo un parco con un’area di bosco da 20 mila metri quadrati. Al suo interno si può percorrere delle tappe didattiche che hanno l’obiettivo di fornire un vero e proprio racconto che verte su 160 milioni di anni di storia. Con le sue riproduzioni di dinosauri, la vita di un fossile è stata studiata a fondo. C’è anche un’area giochi a tema per i più piccoli.

Visitare i parchi dei dinosauri non è solo un modo per intrattenere i bambini, è un mezzo per studiare la vita di questi animali preistorici avendo modo di conoscerli da vicino.