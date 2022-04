Da non perdere l’ultima offerta sull’alta velocità: ecco l’eccezionale segreto per viaggiare quasi gratis con Italo treno (non è uno scherzo).



Arriva una nuova imperdibile offerta sull’alta velocità di Italo Treno, nel giorno del 1° aprile ma non è uno scherzo! Si tratta della promozione del codice sconto che questa settimana propone ribassi sui biglietti veramente eccezionali.

Puntuale, come ogni venerdì, torna l’offerta del codice sconto di Italo per viaggiare sui suoi treni ad alta velocità con tariffe low cost. Per questo weekend sono proposti sconti fino al 50% su 650mila posti disponibili. Un’occasione da non perdere.

La promozione esce il 1° aprile ma non è un pesce d’aprile! Nessuno scherzo, è tutto vero. Di seguito tutti i dettagli.

Come viaggiare quasi gratis con Italo treno



Avete tempo fino a lunedì 4 aprile per acquistare i vostri biglietti per i treni alta velocità di Italo a prezzi super scontati. Un’offerta da non perdere, con viaggi in treno quasi gratis. Si tratta della consueta promozione del codice sconto, che esce ogni venerdì, questa volta con sconti superiori al solito. Questo venerdì è il 1° aprile ma non è un pesce d’aprile!

“Chi dorme non piglia pesci! Chi viaggia sì!” è lo slogan con cui Italo lancia la sua promozione settimanale. Gli sconti questa volta sono davvero eccezionali perché vanno dal 20% al 50% sul prezzo normale del biglietto e si applicano su ben 650mila posti messi a disposizione da Italo a bordo dei suoi treni.

La promozione si applica ai biglietti in tariffa low cost e in tariffa eXtra, per viaggiare in ambiente Smart e Prima. Come sempre, l’offerta è soggetta a disponibilità e non è cumulabile con le altre offerte di Italo.

Il codice sconto di questa settimana è APRILE, da inserire al momento dell’acquisto. Gli sconti si applicano per i viaggi da venerdì 8 aprile, senza scadenze finali di tempo. Dunque sono compresi anche il periodo delle vacanze di Pasqua, il ponte del 25 aprile e fino a quando trovate posti disponibili.

Per usufruire della promozione del codice sconto per l’alta velocità avete tempo fino alle 19.00 di lunedì 4 aprile.

Come acquistare il biglietto scontato

Acquistare il vostro biglietto scontato per viaggiare con i treni alta velocità di Italo è facile. Dovete andare sul sito web ufficiale di Italo Treno e nel form di acquisto, che trovate in home page, inserire gli estremi del vostro viaggio (stazione di partenza e di arrivo, giorni e orari di viaggio, numero dei passeggeri) e poi inserire nell’apposito box il codice promo APRILE.

Completate la procedura scegliendo le modalità di pagamento, avrete così il vostro biglietto low cost per l’alta velocità.

Per ulteriori informazioni sulla promozione del codice sconto di Italo Treno: www.italotreno.it/it/offerte-treno/codicepromo