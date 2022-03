Scopri Istanbul come i concorrenti di Pechino Express: anticipazioni 4° tappa

Siete pronti per scoprire Istanbul con i concorrenti di Pechino Express? Ecco le anticipazioni sulla quarta tappa della gara e, soprattutto, le attrazioni da non perdervi in città.

È tutto pronto per la quarta puntata di Pechino Express, l’avventura guidata da Costantino Della Gherardesca sulla Rotta dei Sultani. Questa sera, giovedì 31 marzo, andremo con i concorrenti della gara alla scoperta di Istanbul per l’ultima tappa della gara ambientata in Turchia.

Le coppie di concorrenti rimaste in gara sono: Ciro e Giovambattista Ferrara, Barbascura X e Andrea Boscherini, Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, Victoria Cabello e Paride Vitale, Fru e Aurora Leone, Nikita Pelizon e Helena Prestes, Bugo e Cristian Dondi, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni.

Alla scoperta di Istanbul: la 4°tappa di Pechino Express

Istanbul sarà praticamente al centro della puntata di oggi, 31 marzo, di Pechino Express. I concorrenti si sfideranno e andranno a conoscere anche le tradizioni religiose, gastronomiche e culturali della città in una tappa lunga ben 103 chilometri. Dopo Istanbul la competizione si sposterà in Uzbekistan, per poi approdare in Giordania e infine negli Emirati Arabi, fino alla finale di Dubai.

In questa tappa vedremo le coppie rimaste in gara confrontarsi in prove divertenti e uniche che li porteranno a incontrare e conoscere le realtà locali: dall’hammam, passando per la contrattazione nei bazaar e i piatti tipici locali.

Cosa vedere assolutamente a Istanbul

Se avete deciso di partire per Istanbul e di godervi una vacanza avventurosa proprio come i concorrenti di Pechino Express, sappiate che ci sono alcune attrazioni che proprio non potete perdervi. Tanto per iniziare dovete assolutamente visitare la Moschea Aya Sofia di Istanbul e la Moschea Blu. Si tratta di due luoghi di culto fondamentali per i locali, ma anche due icone della cultura locale di straordinaria bellezza. Altro consiglio che vi diamo è quello di andare poi a visitare il Grande Bazar della città: Kapalı Çarşı. Grande ben 31 mila mq. e contentente oltre 4000 negozi, ristoranti, banche, hammam… questo è il mercato coperto più grande del mondo.

Le bellezze di Istanbul sono svariate, sia chiaro. Noi ve ne abbiamo elencate solo alcune ma se deciderete di andare alla scoperta della città proprio come hanno fatto i viaggiatori di Pechino Express, vedrete che ad ogni angolo della città rimarrete stupefatti!