Milano-New York: un nuovo volo esclusivo in offerta per Pasqua

Viaggiare sulla tratta Milano-New York: arriva un nuovo volo esclusivo in offerta per Pasqua. Tutte le informazioni utili.

Sta per aprire una nuova rotta Milano-New York gestita da una compagnia aerea francese La Compagnie. Si tratta di voli in business class, dotati di tutti i comfort del lusso, ma per Pasqua hanno lanciato una promozione speciale.

Sognate di viaggiare a bordo di un aereo di ultima generazione come l’Airbus A321neo, con sedili completamente reclinabile, intrattenimento esclusivo, alta cucina e tutti gli altri servizi di lusso?

Sta per partire da Milano Malpensa un nuovo volo per New York, con posti in sola business class gestito da La Compagnie, nuovo vettore francese del lusso, a soli 1000 euro per andata e ritorno. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Prima vi ricordiamo i nuovi collegamenti di Ita Airways anche per gli Stati Uniti.

Milano-New York: nuovo volo esclusivo



È in arrivo una nuova opportunità per viaggiare tra Italia e Stati Uniti, con un nuovo volo che partirà il 15 aprile, due giorni prima di Pasqua, dall’aeroporto di Milano Malpensa diretto a New York, con arrivo allo scalo di Newark-Liberty. Il volo è gestito dalla compagnia aerea francese La Compagnie, specializzata in viaggi di lusso e che ha già lanciato l’esclusivo giro del mondo in aereo con partenza da Parigi.

Il volo sarà effettuato a bordo del nuovo Airbus A321neo, dotato di 76 posti tutti i business class. I sedili sono disposti su fili di due e ognuno è completamente reclinabile, trasformandosi in un letto, dotato di materasso e cuscino, lungo 192 cm. Ciascun sedile ha luce di lettura inclinabile, presa di corrente, tasca portadocumenti, spazi per tenere gli effetti personali e dispositivi elettronici. I passeggeri hanno a disposizione cuscini antiallergici, una coperta morbida e un kit da viaggio.

Ogni posto ha un servizio di intrattenimento di ultima generazione, con uno schermo da 15,6 pollici integrato al sedile, per la guardare film e ascoltare musica. Sono disponibili tutte le ultime novità sui programmi TV e perfino un canale di meditazione.

I passeggeri hanno a disposizione anche a una connessione Wi-Fi gratuita a banda larga e illimitata per tutta la durata del volo, a cui accedere con i propri dispositivi. Tramite la connessione internet è disponibile anche portale creato appositamente per i passeggeri, con le notizie del giorno e una selezione di vendita privata di marchi partner.

I pasti serviti a bordo propongono i piatti dello chef Christophe Langrée, con cucina stagionale basata su prodotti specifici e curati in tutti i dettagli.

A terra, i passeggeri hanno accesso alle lounge di tutti gli aeroporti di partenza. Inoltre, La Compagnie mette a disposizione dei suoi clienti un servizio aggiuntivo di trasporto personalizzato, da e per l’aeroporto. È possibile chiedere anche l’auto con autista al momento della prenotazione.

L’offerta per Pasqua

Il nuovo volo di lusso da Milano Malpensa a New York Newark, in partenza il prossimo 15 aprile, è offerto a un imperdibile prezzo di lancio: 1.000 euro andata e ritorno. Come riporta Travel Quotidiano. Niente male per un volo intercontinentale di lusso.

I biglietti sono offerti in tariffa Flex e si possono già prenotare sul sito della compagnia aerea, fino a 24 ore prima della partenza. Il prezzo include gratuitamente due bagagli registrati per passeggero da 32 kg ciascuno. I biglietti si possono modificare senza costi aggiuntivi.

Per maggiori informazioni: lacompagnie.com/it