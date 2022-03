Mandorli in fiore: dove ammirare questo spettacolo della natura

I mandorli in fiore sono un vero e proprio spettacolo da ammirare: ecco 3 luoghi in Italia dov’è possibile assistere a questo evento.

La primavera è arrivata e cosa c’è di meglio che ammirare i mandorli in fiore in questo periodo? È arrivato il momento in cui i mandorli si tingono di rosa e questo semplice atto ci rimanda al ritorno della natura che si riapre con la bella stagione.

Tuttavia questa fioritura ha vita breve ecco perchè bisogna approfittarne e poterli ammirare nel momento in cui sbocciano in tutta la loro bellezza.

Mandorli in fiore: dove vedere la loro fioritura in Italia

I mandorli sono piante che provengono dall’Asia occidentale ma negli anni poi si sono diffuse nell’area Mediterranea, grazie alla mano greca. Nella popolazione romana infatti i loro frutti vennero chiamati Noci greche. Ad oggi in Italia possiamo ammirarli e sentire la loro delicatezza, ecco 3 luoghi dove vederli.

Sicilia

Basilicata

Puglia

Sicilia: il regno italiano dei mandorli

La regione in Italia per eccellenza dei mandorli è la Sicilia, la loro coltivazione oggi come oggi vanta 48 mila ettari dell’intera isola, con una produzione di 600.000 quintali. Soprattutto nelle zone di Agrigento e nella Val di Noto, tra Siracusa e Ragusa.

Ad oggi questa regione registra 80% di tutta la produzione nazionale e anche un livello di qualità al mondo di mandorle. La località migliore per assistere alla loro fioritura è il Parco della Valle dei Templi con 300 varietà ed ecotipi locali. In particolare nel Giardino della Kolymbethra crescono mandorli, ma anche aranci, limoni, ulivi, mirti, pistacchi, melograni e fichidindia.

Basilicata e lo spettacolo del parco della Murgia Materana

Nella zona di Matera abbiamo il Parco della Murgia Materana che è patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Una zona che conta più di 6 mila ettari con bellezze naturalistiche e di valore storico che vengono dalla preistoria. Il Sentiero del Brigante che percorre il parco si arriva al giardino di mandorli e ulivi.

Puglia e una distesa di mandorli

Invece nella regione Puglia abbiamo 118.144 ettari nella zona nord est della Puglia, che viene chiamata Sperone d’Italia, e le isole Tremiti. È un promontorio composto da pini e lecci, e anche da coltivazioni di mandorli. Nello specifico i mandorli li possiamo vedere lungo la Baia delle Zagare, un’oasi naturale nella zona meridionale del Parco Nazionale del Gargano, da qui è possibile ammirare una vera e propria distesa di mandorli.

In primavera c’è il risveglio della natura e i mandorli in fiore sono dei simboli in tal senso da ammirare nel loro momento migliore.