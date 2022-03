Tutto quello che bisogna sapere su Sky Bridge 721, il ponte tibetano più lungo al mondo aprirà a maggio in Repubblica Ceca.

Periodicamente si rincorrono i record sui ponti più lunghi del mondo. Quelli più affascinanti sono sicuramente quelli “tibetani” ovvero ponti sospesi a passerella, per soli pedoni, proprio come quelli del Tibet. Costruiti con funi di corda, cavi di acciaio, assi per la passerella, che possono anche essere di cristallo trasparente, questi ponti sospesi a parecchi metri di altezza sono soltanto per i più coraggiosi che non soffrono di vertigini.

Vi abbiamo già segnalato diversi ponti pedonali sospesi tra i più lunghi al mondo, dalla Cina all’Italia. È il nostro Paese, infatti, che attualmente ospita il ponte tibetano più lungo al mondo, quello di Castelsaraceno, in Basilicata, inaugurato il 1° agosto 2021. Con i suoi 586 metri di lunghezza e 80 metri di altezza, il ponte collega il Parco Nazionale del Pollino e il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese.

Il ponte lucano, della provincia di Potenza, ha superato il precedente record detenuto dal ponte sospeso 516 Arouca, situato nel nord del Portogallo, nel distretto di Aveiro. Questo ponte, infatti, è lungo 516 metri, come dice il suo nome, ed è sospeso a 175 metri di altezza, sopra il fiume Paiva. Più del doppio più alto di quello di Castelsaraceno, ma più corto di 70 metri. Il Ponte di Arouca è stato inaugurato sempre nel 2021, il 2 maggio.

Una rivalità che presto sarà superata da un altro ponte sospeso, ancora più lungo e che staccherà di molto la misura dei ponti italiano e portoghese. Con una impressionante lunghezza di 721 metri, lo Sky Bridge 721 diventerà il ponte dei ponti con un record stratosferico che sarà difficile da battere per molto tempo. Ecco dove sarà.

Sky Bridge 721, il ponte tibetano più lungo al mondo aprirà a maggio

Il prossimo ponte tibetano più lungo del mondo aprirà a maggio 2022 nel comune di Dolní Morava, in Repubblica Ceca, nella regione di Pardubice, al confine con la Polonia. Si chiama Sky Bridge 721 e come dice il suo nome ha una lunghezza di ben 721 metri. Sarà il ponte pedonale sospeso a passerella più lungo del mondo. Record che, scommettiamo, resterà imbattuto a lungo.

Lo Sky Bridge 721 raggiunge un’altezza di 95 metri, nel punto più alto. Il ponte sospeso attraversa la valle di Mlýnické, con una vista spettacolare sul monte Králický Sněžník. Lo Sky Bridge 721 collegherà due creste montuose ricoperte di boschi verdi. Su una delle quali svettano le “montagne russe” pedonali in legno, ovvero la Dolní Morava Sky Walk, una imponente struttura e irresistibile attrazione di cui vi avevamo già parlato.

Mappa di Dolní Morava