Il giro del mondo in aereo: da Parigi parte la crociera dei cieli, di lusso

Ecco come fare il giro del mondo in aereo: da Parigi parte la crociera dei cieli, il viaggio di lusso per sognare.

Un esclusivo giro intorno al mondo in areo, toccando tutti i luoghi più affascinanti del nostro pianeta, è la proposta che viene dalla Francia. Un viaggio per pochi, essendo di lusso e a prezzi proibitivi. Questo non ci impedisce di scoprire un itinerario incredibile, da aggiungere alla lista dei sogni.

Il viaggio parte da Parigi e dura 22 giorni, a bordo dell’Airbus A321 neo, in business class. Si tratta di una vera e propria crociera dei cieli intorno al mondo.

A organizzare questa straordinaria e incredibile esperienza sono la compagnia aerea La Compagnie e il tour operator Safrans du Monde. Entrambi francesi.

Di seguito vi riportiamo l’itinerario di viaggio e le altre informazioni sul giro del mondo in aereo di lusso. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Il giro del mondo in aereo: da Parigi parte la crociera dei cieli

Per chi può permettersela è sicuramente l’esperienza di viaggio della vita. Un vero e proprio giro intorno al mondo, della durata di 22 giorni, con partenza da Parigi, toccando alcune delle mete di viaggio più belle e spettacolari del nostro pianeta. Paesaggi esotici, isole tropicali, deserti, alcune grandi città ma non troppe. Mete di viaggio tradizionali e nuove, per vivere emozioni indimenticabili.

Il viaggio in aereo che fa il giro del globo terrestre è a bordo degli Airbus di nuova generazione A321 neo, in sola business class, della nuova compagnia aerea francese La Compagnie, nata nel 2014. L’itinerario, con soste e visite guidate ai luoghi più belli della Terra, è curato dal tour operator del lusso Safrans du Monde.

Il viaggio è stato chiamato Air Cruise, crociera dei cieli, e i prezzi sono proibitivi per i comuni mortali: la tariffa base è di 39mila euro e comprende il pacchetto con Club Safrans, con alloggio in hotel 5 stelle, oltre al volo naturalmente; mentre costa 62mila euro il pacchetto esclusivo Première Safrans, che include le viste ed escursioni più esclusive nelle varie tappe. A questi pacchetti di viaggio può essere aggiunto un soggiorno di tre notti a Parigi.

Oltre a una consistente disponibilità di denaro, è necessario avere anche molto tempo a disposizione, dato che il viaggio dura quasi un mese, 22 giorni. L’ideale per una luna di miele di super lusso o per il viaggio della pensione, per chi può permetterselo.

L’itinerario del giro intorno al mondo

Come abbiamo accennato, la crociera dei cieli intorno al mondo, Air Cruise, con scalo e visite in alcuni dei luoghi più belli del pianeta, parte da Parigi. I viaggiatori si imbarcano all’aeroporto di Orly, sull’esclusivo A321 neo, dotato di tutti i comfort, con wi-fi illimitato ad alta velocità, servizi di entertainment di ultime generazione e un menù a base di piatti gourmet accompagnati da champagne.

Si vola in direzione dell’America, con la prima tappa a Rio De Janeiro. Qui vengono organizzate escursioni, anche in elicottero. Si prosegue per il Perù, con la visita all’antica capitale Inca Cuzco (Cusco) e al Machu Picchu. Poi si vola all’Isola di Pasqua e si prosegue nell’Oceano Pacifico verso la Polinesia Francese. Qui è previsto una tappa di quattro notti per visitare le isole di Thaiti, Moorea e Bora Bora. Quindi, il viaggio continua fino alle Isole Fiji.

Si prosegue fino a Singapore, con visita alla scintillante città. Dopo si raggiunge il Vietnam, per la vista alla capitale Hanoi e l’escursione alla Baia di Ha Long, nel golfo del Tonchino. I viaggiatori si spostano in Cambogia, con vista allo stupefacente sito archeologico di Ankgor Wat, con gli antichi templi Khmer. Il volo riprende fino ad arrivare a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, con visita alla città e al grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa. La tappa comprende anche la visita di Abu Dhabi o in alternativa una notte nel deserto.

Prima del rientro a Parigi, l’ultima sosta è in Giordania, nella città di Aqaba, sul Mar Rosso, con escursione fino alla meravigliosa Petra.

Il primo giro intorno al mondo è partito il 10 marzo e sta per concludersi, il 31 marzo. La prossima partenza è in programma per il 5 novembre. Il viaggio durerà fino al 26 novembre.

Per ulteriori informazioni: https://www.safransdumonde.com/en/worldtour22