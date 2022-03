Vacanza a Vipiteno: 5 cose da non perdere

Vipiteno è una delle mete dell’Alto Adige più amate da coloro che vogliono coniugare attività nella natura a visite storico-culturali durante le proprie vacanze. Questa città dell’Alta Valle Isarco ha moltissimo da offrire ai turisti e viene letteralmente presa d’assalto, soprattutto in estate ma anche nelle altre stagioni.

Se state organizzando anche voi un soggiorno da queste parti e vi state chiedendo cosa vedere a Vipiteno, eccovi accontentati: scopriamo insieme quali sono le attrazioni da non perdere assolutamente in città e nei dintorni.

#1 Il centro storico di Vipiteno

Il centro storico di Vipiteno merita senza dubbio di essere scoperto e non vogliamo svelarvi troppo in merito, proprio perché questa è una cittadina piuttosto piccola ed il suo centro si riesce a girare con tranquillità. Vale dunque la pena concedersi del tempo per passeggiare tra le vie, in modo da scoprire a poco a poco tutte le attrazioni storiche che racchiude Vipiteno. Da non perdere, a titolo d’esempio, è la Torre dei Dodici che di certo non rischia di passare inosservata e che risale al 1472. Questa divide il centro di Vipiteno in due parti: la cosiddetta Città Nuova e la Città Vecchia. In generale, quest’ultima è ricca di palazzi signorili e di monumenti d’interesse storico- artistico.

#2 Le chiese di Vipiteno

Nel centro storico e in particolare nella parte antica della città è possibile ammirare alcune chiese molto interessanti, almeno per gli appassionati del genere. Parliamo prima di tutto della chiesa dell’Ospedale di Santo Spirito, che è la più antica chiesa in stile gotico di Vipiteno, edificata nel 1399. Oltre a questa, nel centro storico è possibile visitare anche la chiesa Parrocchiale di Nostra Signora della Palude, edificata sui resti di una chiesa romanica nel tardo gotico.

#3 Monte Cavallo

Soprattutto nel periodo primaverile – estivo, il Monte Cavallo è una di quelle attrazioni che vale proprio la pena scoprire a Vipiteno. Si tratta di una montagna panoramica che si trova proprio sopra alla città e che si può raggiungere facilmente prendendo la telecabina. Sul Monte Cavallo è possibile trovare moltissime baite e malghe, tra cui la pittoresca Malga Valmigna che si raggiunge dopo una bellissima e facile passeggiata nella natura.

#4 La miniera di Monteneve in Val Ridanna

Nei dintorni di Vipiteno, una delle cose che non si possono davvero perdere sono le miniere di Montaneve in Val Ridanna. Si tratta di una miniera alquanto suggestiva, d’argento, piombo e zinco, che si può visitare immergendosi in un vero e proprio mondo che sembra quello d’altri tempi. Gli impianti sono ancora oggi perfettamente conservati e si possono visitare con dei tour guidati. Alcuni di questi prevedono visite di una giornata intera, comprensive del villaggio di San Martino e delle orme dei minatori. Un percorso davvero molto interessante, anche per i bambini che solitamente rimangono estasiati da questo luogo.

#5 Escursione alle cascate Burkhard

Sempre in Val Ridanna, da non perdere è anche l’escursione alle cascate Burkhard. Durante il sentiero si possono ammirare dei paesaggi davvero mozzafiato, immersi nella natura più incontaminata ed è un’esperienza consigliatissima.