Come trascorrere le vacanze di Pasqua al meglio: Acquario di Genova e Whale Watching

Per trascorrere le vacanze di Pasqua 2022 o i ponti di primavera al meglio bisogna avere un’idea e l’Acquario di Genova ne ha molte.

Immaginate di trascorrere una giornata immersi tra pesci, delfini, squali e pinguini. Coronate tutto questo da un’uscita di whale watching con la famiglia durante le vacanze di Pasqua o nei tanti ponti primaverili.

Il risultato qual è? Un’esperienza pazzesca in Liguria, precisamente all’Acquario di Genova che per le vacanze di Pasqua e i tanti ponti di primavera ha organizzato svariate esperienze emozionanti.

Pasqua all’Acquario di Genova

Trovare cosa fare durante le vacanze di Pasqua 2022, oppure nei ponti primaverili che ci sono a disposizione non è semplice. Noi di Viagginews vi stiamo consigliando tante attività da fare in primavera e, come sempre, è meglio organizzarsi per tempo. In questo l’Acquario di Genova ha le idee chiare su tutte le attività da fare e da proporre ai suoi ospiti e amici fedeli.

Tour “Dietro le quinte”: l’acquario mette a disposizione questa esperienza speciale per scoprire come funziona la vita della struttura e il lavoro degli esperti che tutelano gli animali.

Tour “L’esperto con te”: con questa opzione potrete riservarvi una guida speciale che vi racconterà sia curiosità e caratteristiche degli animali che preferite, sia tutte le caratteristiche tecniche del percorso.

Tour “A tu per tu con i pinguini o con i delfini”: se siete appassionati di queste due specie, l’Acquario di Genova propone questa esperienza specialissima in compagnia di un biologo per scoprire com’è la vita con queste specie.

Tour “Notte con gli squali”: dedicato solo ai più piccoli, perché non trascorrere una notte dormendo a poca distanza dagli squali per una notte magica?

Oltre a queste attività si aggiungono anche le CrocierAcquario che portano grandi e piccini nel cuore del Santuario Pelagos per vivere un’esperienza incredibile di Whale Watching, osservando i cetacei nel loro habitat naturale.

Grazie a tutte queste opzioni riuscire a organizzare delle vacanze di Pasqua 2022 al meglio non è mai stato così facile. Meglio affrettarsi però, una delle prime regole nei viaggi del resto è sempre quella che prenotando con anticipo si trovano le offerte e le sistemazioni migliori.