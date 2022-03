Gita di Pasquetta: dove andare vicino Roma di meraviglioso.

Per passare una pasquetta indimenticabile queste sono le tappe vicino a Roma da prendere in considerazione. In questo periodo sono meravigliose.

Pasquetta si avvicina e se volete ritagliarvi una giornata all’insegna del divertimento e del relax, ci sono dei luoghi vicino Roma che sono proprio l’ideale per una giornata spensierata.

Quando pensiamo a Roma capitale, subito ci vengono in mente tutte quelle bellezze artistiche e architettoniche. In tal senso Roma è un vero e proprio scrigno delle meraviglie. Ma per la giornata di Pasquetta il consiglio è di approfondire delle località vicino a Roma che sono il perfetto connubio tra natura e cultura.

A due passi da Roma: ecco dove andare a Pasquetta

Il Lazio non è solo Roma, infatti nei suoi dintorni ci sono sono tantissimi luoghi incredibili dove passere il weekend e ritagliarsi una giornata di pace e divertimento. Queste sono 3 località che abbiamo selezionato, sono bellissime e anche non tanto conosciute.

Tivoli

Vignanello

Formello

Tivoli: un tuffo nella storia a pasquetta

La località di Tivoli è storica, addirittura supera l’antica di Roma. La distanza tra la Capitale e questa località sono 30 km circa ed è ricca di punti di interessi artistici e storici da ammirare. Strutture religiose, siti archeologici ma anche la riserva naturale di Monte Catillo. Tivoli vanta un bel ventaglio di cose da vedere, ma di base sono due le cose che non possiamo perderci una volta lì. La prima è Villa Adriana: ovvero la casa dell’imperatore Adriano, una villa incredibile che storicamente fu più grande addirittura del centro della Roma Imperiale. Ha una struttura classica, con una vasca centrale circondata da statue romane. È la residenza più grande e lussuosa che sia stata mai costruita in Italia e possiede una collezione di templi, teatri, terme e piscine.

La seconda struttura da vedere è Villa d’Este: un’edificio in perfetto stile rinascimentale nota per i suoi giardini e per le sue fontane e cascate. È una vera e propria opera d’arte da non perdere.

Vignanello: una pasquetta tra gusto e scorci suggestivi

Chi desidera passare una giornata spensierata con i propri amici Vignanello è il paese da scegliere. È una cittadina ricca di scorci che rimandano ad epoche lontane. Un luogo assolutamente da non perdere è il Castello Ruspoli, del XVI secolo, qui è anche possibile degustare le specialità locali. Abbiamo il vino DOC di Vignanello, conosciuto in tutta Italia, ma questo paese è famoso anche per le nocciole e l’olio extravergine di oliva con una bassa acidità. Un modo per unire la bellezza di un paese unico e le sue bontà tipiche.

Formello: un’escursione magica vicino Roma

Formello è la città ideale per chi ha in mente una giornata all’insegna di escursioni e di natura selvaggia. È una località che sembra quasi magica, dal comune del borgo che è lontano circa 40 minuti da Roma, basta prendere il Sentiero delle Porcineta, ovvero percorso di crinale che passa tra grandi pascoli e boschi incantati. Il viaggio si conclude proprio sul ciglio della forra della cascata, sembrerà di essere entrati in una favola. È un cammino che possono fare tutti, ha una durata di 2 ore circa e ne vale sicuramente la pena. Il panorama è incredibile.

Passare pasquetta nel Lazio potrebbe sorprendervi, a due passi da Roma ci sono dei veri e propri mondi da scoprire, sempre all’insegna della bellezza, della storia e del gusto.