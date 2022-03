Una delle spiagge più belle del mondo si trova in Antartide

Sembra impossibile, eppure una delle spiagge più belle del mondo non si trova in una località calda, ma in Antartide! Ecco Pendulum Cove.

Forse non ci crederete mai, ma una delle spiagge più belle del mondo non è alle Maldive o alle Bahamas. Si tratta di Pendulum Cove in Antartide!

Sia chiaro, questa non è una spiaggia classica come possiamo immaginare quelle nostrane. Si tratta di una località unica nel suo genere e molto particolare, ma non per questo meno bella o interessante anzi. Se state programmando un viaggio Pendulum Cove potrebbe essere proprio la meta giusta per voi

Antartide: la straordinaria spiaggia di Pendulum Cove

Pendulum Cove è una baia che si trova a nord-est di Port Foster su Deception Island nelle Isole Shetland Meridionali dell’Antartide. Come avrete capito, il nome di questa baia è direttamente collegato al pendolo: qui, infatti, la spedizione britannica guidata da Henry Foster nel 1829, iniziò a fare le prime sperimentazioni sul campo magnetico, proprio con questo semplice strumento del pendolo.

Abbiamo però parlato di spiaggia e a Pendulum Cove, in Antartide, si trova veramente una spiaggia di sabbia nerissima di origine vulcanica. Qui, dopo un primo brivido di freddo più che normale, ci si può immergere nelle acque termali che arrivano dalle vicine sorgenti e verrete inoltre coccolati dai fumi dei vapori termali. Un tuffo nel calore dell’acqua bollente che, anche se non è abbondante, riesce a scaldare tutto il corpo regalando un’emozione speciale a chiunque si trovi qui.

Pendulum Cove, Antartide: cosa vedere

A Pendulum Cove si trovava la Base Pedro Aguirre Cerda, una stazione meteorologica di ricerca, inaugurata nel 1955, ma poi distrutta dalle eruzioni vulcaniche nel 1967: oggi queste rovine sono diventate un sito storico. Oltre a questo, ovviamente Pendulum Cove merita di essere scoperta per le sue bellezze naturali e geografiche. L’insenatura rientra in un’area Antartica Specialmente Protetta.

Certo andare fino in Antartide per una sorgente di acqua termale può sembrare eccessivo, ma immaginate quanto può essere strano spogliarsi e non sentire freddo in una zona come quella dove vivono pinguini e foche? Se l’idea non vi ispira qui trovate delle acque termali e delle sorgenti in cui immergervi nettamente più vicine!