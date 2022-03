Boom di voli Ryanair da Pisa: le nuove rotte per l’estate 2022. la compagnia low cost investe sullo scalo toscano.

Non si arrestano i nuovi collegamenti offerti dalle compagnie aree low cost per il rilancio del viaggi dopo due anni di pandemia. Nonostante le incertezze della crisi ucraina, le compagnie puntano tutto sulla prossima stagione estiva per recuperare i ricavi perduti. In molti casi l’offerta è addirittura superiore al periodo prepandemia. C’è fiducia nel futuro e nella voglia di viaggiare. Qui vi segnaliamo le ultime proposte di Ryanair.

La compagnia low cost irlandese, regina dei cieli italiani, ha deciso di puntare tutto sull’aeroporto di Pisa. La città toscana già importante scalo per Ryanair è al centro di un investimento molto importante che aumenterà aerei e rotte disponibili.

Un’ottima notizia per pisani e toscani ma anche per tanti turisti stranieri che vogliono raggiungere la Toscana e le sue splendide città d’arte. L’investimento di Ryanair su Pisa è di ben 800 milioni di dollari che porteranno nell’aeroporto 8 nuovi aerei e 8 nuove rotte estive, per un totale di 54 rotte complessive. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli Ryanair da Pisa: tante nuove rotte per l’estate 2022

Ryanair punta a recuperare le quote di mercato del periodo prepandemia, tra passeggeri e ricavi. Per questo motivo sta ampliando in modo considerevole la sua offerta di voli e in particolare in Italia ha deciso di investire in modo massiccio sull’aeroporto Galilei di Pisa, già importante scalo per la compagnia aerea low cost.

Con un investimento di 800 milioni di dollari, 8 nuovi aerei che faranno base a Pisa e 8 nuove rotte, per un totale di 54 collegamenti e 500 voli settimanali, Ryanair ha deciso di scommettere tutto sull’aeroporto toscano. “Un piano operativo record su Pisa”, ha dichiarato Jason McGuinness, direttore commerciale di Ryanair.

Le 8 nuove rotte estive collegheranno l’aeroporto di Pisa con le città di Agadir (Marocco), Bordeaux, Breslavia, Cork, Memmingen, Palma, Paphos (Cipro) e Zara.

I voli settimanali, come abbiamo detto, saranno ben 500, con una crescita di 90 voli rispetto al periodo prepandemia.