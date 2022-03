Spagna in fiore come non l’avete mai vista, dove andare

I fiori in primavera colorano ogni cosa e sono anche i protagonisti di diversi festival in tutto il mondo. Anche alcuni luoghi della Spagna si trasformano, diventando città in fiore.

Nel periodo primaverile non c’è niente di più bello di vedere città e giardini in fiore, colorati, vivaci e che soprattutto mettono di buon umore.

In Spagna, in particolare, esistono diversi eventi organizzati in fiore per mostrare queste bellezze naturali, in diverse cittadine del Paese. In questo articolo vi segnaliamo i più bei Festival floreali da vedere.

Spagna in fiore, i festival più belli

Quando si parla di festival dei fiori in Spagna, colore e freschezza sono ovunque, i festeggiamenti per l’arrivo della primavera rendono l’atmosfera incredibile e si ha la fortuna di osservare fiori magnifici, che la natura ci mostra tutto il suo splendore e la sua bellezza.

Tante città spagnole organizzano questo genere di eventi in questa stagione, alcuni davvero imperdibili e meravigliosi, assolutamente da non perdere. Vediamo insieme quelli più belli.

Valle del Jerte a Cáceres

Cáceres è una provincia situata nell’ovest della Spagna, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, quindi se decidete di andare a questo bellissimo festival dei fiori di ciliegio, potrete anche ammirare tutta la bellezza e la storia della città.

Dagli anni Settanta si celebra il Cherry Blossom Festival, grazie a un numero incredibile di ciliegi, circa un milione e mezzo, che fiorisce nella Valle di Cáceres.

La Fiesta de los Patios de Córdoba

Un altro festival in fiore imperdibile in Spagna è quello che si svolge nella città di Córdoba, precisamente all’inizio di maggio per dodici giorni, chiamato “La Fiesta de los Patios de Córdoba”.

Questo evento è anche patrimonio immateriale dell’umanità, quindi una festa unica al mondo dove godere dei mille colori dei fiori presentati durante tutto il periodo dedicato.

Per questa occasione, le case di Córdoba, quelle che condividono un patio comune, vengono decorate con molteplici varietà di piante disposte su tutte le pareti delle case, che permettono a tutti i visitatori e i passanti di godere di spettacolari giardini aerei.

Ammirando questi splendidi patii decorati con fiori colorati e vari, entriamo in anni e anni di tradizione: il festival ruota attorno a un concorso in cui viene scelto il patio più bello, motivo di orgoglio per il vincitore del contest.

Temps de Flors a Girona

In Catalogna, un’altra bellissima regione della Spagna ha il proprio festival dei fiori. La terza settimana di maggio in tutta la città di Girona si celebra “Temps de Flors”, un grande festival floreale da non perdere.

Quello che è iniziato come una mostra floreale in una chiesa negli anni ’50, oggi è diventato un evento turistico e culturale della massima importanza.

Ogni anno vengono allestiti più di 150 punti decorati con mille fiori diversi, ecco perché è consigliabile programmare un tour di tutta la città, segnandosi tutti i luoghi più belli.

Qui ci si gode a pieno la primavera, grazie all’esposizione floreale ma anche ai numerosi eventi che durante la festa vengono organizzati, per grandi e piccini.

Se vi abbiamo ispirato e volete trascorrere una vera vacanza tra i fiori, correte a organizzare la vostra vacanza in Spagna!