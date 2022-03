By

Cosa bisogna sapere sui voli estivi per la Sardegna: ecco i collegamenti di Volotea. Tutte le informazioni utili.

La compagnia aerea low cost Volotea ha comunicato i suoi programmi per la prossima stagione estiva sui collegamenti tra la Sardegna e la terraferma in Italia.

La low cost spagnola si era aggiudicata lo scorso ottobre il bando per i voli continuità con la Sardegna, per la stagione autunno-inverno, surclassando la neonata Ita, la compagnia aerea che ha preso il posto di Alitalia.

Il bando copre il periodo dal 15 ottobre al 14 maggio, durante il quale Volotea si è impegnata a collegare gli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia verso gli scali di Milano Linate e Roma Fiumicino, con biglietti a prezzi calmierati.

Tra meno di due mesi scadrà la stagione autunnale e invernale della continuità territoriale. Per la prossima estate, Volotea ha annunciato di voler partecipare al bando della regione Sardegna ma a una condizione. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli estivi per la Sardegna: ecco i collegamenti di Volotea

La compagnia aerea spagnola Volotea ha fatto sapere che continuerà a collegare la Sardegna alla penisola italiana anche per la prossima estate. Dunque parteciperà al nuovo bando della Regione per i voli di continuità territoriale in estate, ma solo con il volo tra Cagliari e Roma Fiumicino.

Niente voli per Milano, dunque, e nemmeno dagli altri aeroporti dell’isola. Il motivo di questa scelta, come ha spiegato la compagnia, anzi i motivi sono l’aumento del costo del carburante e la situazione di incertezza dovuta alla guerra in Ucraina. Problemi piuttosto seri che rischiano di penalizzare un settore, quello del trasporto aereo, già duramente messo alla prova dalla pandemia di Covid-19.

