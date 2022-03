Compri un biglietto aereo e te ne regalano un altro: solo fino a mezzanotte

Continuano gli sconti e le offerte per i biglietti aerei con Ryanair. Questa volta, fino a mezzanotte, potrete comprare un biglietto e avere il secondo in omaggio.

Che fossimo in pieno clima di sconti e offerte da parte dei principali vettori aerei ce ne eravamo accorti. Soprattutto le compagnie low cost come Ryanair, stanno dando il tutto per tutto nella speranza di incentivare il numero di prenotazioni.

In questo contesto arriva quindi l’offerta di Ryanair appunto che invita ad acquistare un biglietto aereo nella giornata di oggi, 22 marzo, perché fino alle 23.59 per ogni ticket acquistato ce ne sarà uno in regalo.

Il biglietto aereo in regalo con Ryanair

“Acquistane uno, ne avrai un altro gratis”. Così recita l’accattivante claim di Ryanair con cui è stata lanciata l’offerta di oggi, 22 marzo. Chiaramente si legge anche che tutte le tariffe sono soggette a disponibilità e vengono applicati termini e condizioni decisi dalla compagnia. Tuttavia, prenotando entro la mezzanotte del 22/03/22, si può viaggiare dal 23/03/22 al 31/05/22, ottenendo un altro biglietto per la stessa destinazione gratis. Per capirci, se avete in programma una vacanza con il vostro fidanzato, con la vostra BFF o con un collega, questo è il momento giusto per prenotare perché avrete il biglietto per il vostro accompagnatore gratis!

Quale destinazione scegliere

Atterrando sul sito avrete a disposizione varie opzioni di viaggio e anche tanti suggerimenti di destinazioni tra cui scegliere. Se in quelle proposte non c’è la vostra città di partenza non disperate, al momento della prenotazione potrete cambiare svariati parametri e controllare di aver trovato quella che fa per voi.

Se siete indecisi lasciatevi un po’ ispirare, considerate che sta arrivando la bella stagione e che potrebbe essere il momento giusto per tornare a visitare e a scoprire tante destinazioni e capitali europee.